1 Ekim 2008 tarihinden önce vekil öğretmenler 5434'e tabi olurlar

Vekillikte geçen süreler de kadrolu memurlukta geçen sürelerle aynı olur ve hizmet olarak esas alınır, ANCAK 18 yaşının altında geçen bu süreler hizmet olarak sayılmaz, sayılması için kaza-i rüşt kararının alınması gerekir.

Soru: 15.11.1999 tarihinde 7 ay emekli sandığına bağlı olarak vekil öğretmenlik yaptım. 04.05.2004 yılından 15.11.2013 tarihine kadar işçi 4a li olarak belediye sirketinde, 15.11.2013 tarihinden 15.02.2023 tarihine kadar 5393 4b li muhendis olarak çalıştım. Ben emeklilikte hangi kanuna tabiyim. 4c den emekli olabilme sartlarim nelerdir bilgilendirir misiiniz

Detaylar/Değerlendirmeler:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmiştir. Ancak bu tarihten önce Devlet Memuru olanlar için hali hazırda yine 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin uygulanmakta olduğunu bilmekteyiz. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi iştirakçi olanların (1 ay 2 ay 2 yıl vb. şekilde hizmet süresi aranmaksızın) 5434 sayılı Kanuna göre haklarında işlem yapılacağı hususu da 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde yer alan düzenleme ile açıkça belirlenmiştir.

Vekillikte geçen süreler için 5434 sayılı Kanun Madde 14 ve 15 hükümleri esas alınarak Sosyal Güvenlik Kurumuna memur statüsünde kesenek ve karşılık gönderilmektedir. Dolayısıyla da yine 5434 sayılı Kanun Madde 30 hükmünde yer alan, "İştirakçilere bu kanunun 13 üncü maddesi ile tanınan haklar, durumlarına göre 14 üncü maddenin (a) veya (b) fıkraları gereğince ilk alınan keseneklerin ilgili bulunduğu ay başından başlar." Hükmü ile Madde 31 hükmünde yer alan, "Fiili hizmet müddeti, iştirakçinin 30 uncu madde gereğince bu kanunla tanınan haklardan faydalanmıya başladığı tarihten itibaren tam kesenek vermek suretiyle geçirdiği müddettir. Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddeti sayılır." Hükümleri uyarınca da bu süreler emeklilik hizmet sürelerine dahil edilir.

SONUÇ DEĞERLENDİRMEMİZ;

Vekil olarak geçen süreler de yine Devlet memuru olarak geçen sürelerle aynı değerlendirilmektedir. Yani Vekil öğretmenlikte geçen süreler için de Sosyal Güvenlik Kurumuna % 36 oranında kesenek ve karşılık tutarı gönderildiğinden, bu süre emeklilik için gerekli olan hizmet süresinden değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Vekalet ücretleri, diğer devlet memurlarına ödenen aylıklar gibi tam olarak ödenmese dahi, hizmet olarak yina devlet memurlarıyla aynı olmaktadır. Yani, hizmet olarak aynı olduğundan, emeklilik koşullarında hizmet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 86 ve Madde 175 hükümlerinde vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları ile aylık ücretlerine yönelik hükümlerde mevcuttur.

Bu bağlamda, Vekil öğretmenlik süresi emekliliğe katkı sağlayan sürelerdir.

5434 sayılı Kanuna göre 8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlamış memurlar kadın ise 58 yaşa, erkek ise 60 yaşa tabi olurlar ve hizmet süreleri için de 25 yıl hizmet aranır.

Ancak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce memurluğa başlamış olanlar veya memurluk hizmetlerinden sayılan vekil öğretmenlik süresi olanlar için de EYT olarak bilinen 7438 sayılı Kanun kapsamına dahil olurlar ve herhangi bir yaş şartı aranmadan sadece hizmet yıllarını tamamlamak istedikleri zaman emekli talebinde bulunma imkanını vermiştir.

Ancak, vekil öğretmenlik süresi şayet 18 yaşından önce geçmiş ise bu süreler emeklilik intibakında dikkate alınmaz, hizmet toplamında dikkate alınması için de memurun bir meslek veya sanat okulunu bitirmesi ve bu meslekleri ile ilgili memuriyet görevine kaza-i rüşt kararı almak suretiyle başlaması gerekiyor. Yani, vekillikte geçen süreler de kadrolu memurlukta geçen sürelerle aynı olur her ayı 30 gün şekilde tam kesenek ödenmiş hizmet olarak esas alınır, ANCAK 18 yaşının altında geçen bu süreler hizmet olarak sayılmaz, sayılması için kaza-i rüşt kararının alınması gerekir.

Vekil öğretmenlik süresi de emeklilik ikramiyesi ödenmesine esas toplam hizmet süresinde dikkate alınır.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

8 Eylül 1999 tarihinden sonra yapmış olduğunu belirttiğiniz vekil öğretmenlik hizmeti sizi 5434 sayılı Kanun kapsamına dahil eder. Emekli aylığı ve emekli ikramiye hesabında 5434 hükümleri uygulanır. Ayrıca, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve girmiş olanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşına tabi olurlar ve her ikisinin de 25 tam hizmet (vekil öğretmenlik, sigortalı süreler dahil) yıllarının olması gerekir.

NOT: Vekil öğretmenlik sürenizin SGK kayıtlarında olup olmadığının tespitini yaptırmanız gerektiğini, yok ise MEB tarafından SGK na gönderilmesini sağlamanızı tavsiye edebiliriz.