Termometreler 45 dereceyi gösterdi, belediyeden anonslu uyarı geldi

Kozan Belediyesi, yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlara anonsla seslendi.

Anonsta, "Mevsim sıcaklarının normallerin üzerine çıkmasından dolayı, sokakta yaşayan hayvanlar için evlerimizin ve iş yerimizin önüne bir kap yemek ve su bırakılması insaniyet namına rica olunur." denildi.

Belediye zabıta memuru Hakan Yılmaz ise sıcaklarda sokak hayvanlarının su aramak için kazalara maruz kalabildiğini hatırlatarak, "Kedi, köpek, kuş, karınca dahil hepsinin suya ihtiyacı var. Vicdanımızla hareket edersek zorlukların üstesinden geleceğiz. Belediye ekipleri olarak ve ilçedeki hayvanseverler, kurumlar olarak ilçede belli noktalarda mama ve su kaplarımız var. Susuz, mamasız bırakmıyoruz ama duyarlılığı artırmak için ev ve iş yerine bir kap su ve yemek koymalarını istedik." dedi.

Öte yandan, ilçede nem nedeniyle sıcaklıklar vatandaşlar tarafından yoğun olarak hissedilirken, sokak hayvanlarının da park, bahçeler ve su bulunan bölgelerde serinlemeye çalışması dikkat çekti.