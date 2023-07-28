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5510'a tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olup emekli olabilirler mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için de çalışmadan emeklilik sistemi vardır, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 00:10, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 10:00
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5510'a tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olup emekli olabilirler mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için de çalışmadan emeklilik sistemi vardır, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.

Detaylar/Değerlendirmeler:

5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510'a tabi memurlar 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti, memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetleri olmayanlardır.

5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda çalışmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamak 5434 sayılı Kanuna tabi memurlardaki isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden tamamen farklıdır.

5510 sayılı Kanundaki ifadesi de isteğe bağlı sigortalılık olup, bu sistemden yararlanmak isteyen 5510 sayılı Kanuna tabi memur görevinden ayrılıp isteğe bağlı sigortalılık hükümlerinden yararlanır.

Ancak bu yararlanma süresi MEMUR statüsünde değil ESNAF statüsünde sayılır.

Toplam hizmet süresi ne olursa olsun memur iken ayrılıp, yeni sistemde 5510 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı sigortalılık sisteminden yararlanmak isteyenler, ileriki yıllarda emeklilik şartlarını yerine getirip yaşlılık aylığı bağlansa dahi son statüleri memur statüsünde olmayacağı için memurluk hizmet sürelerine de emekli ikramiyesi ödenmeyecektir.

Sonuç değerlendirmemiz;

5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçilik uygulaması ile 5510 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılık uygulamasının birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini ve bu şekilde istifa edip bu sistemlerden yararlanmak isteyen 5510 sayılı Kanuna tabi memurların olası bir hak kayıplarına yol açmaması açısından öncelikli olarak SGK'dan durumlarıyla ilgili bilgi almalarını tavsiye edebiliriz.

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