İşçi, 5510 kapsamında memur olduğunda emeklilik için 25 yılı tamamlaması gerekir mi?

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri, sonra çalışmaya başlayanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Emeklilikte tüm çalışma süreleri esas alınır.



Soru: 25.03.1979 doğumluyum. 01.09.1997 yılında SSK'lı bir işçi olarak çalışma hayatına başladım. 1999 yılında 18 ay olarak vatani görevimi yaptım. Daha sonra 2007 ve 2017 yılları arasında gazeteci olarak görev yaptım 5 yıl üzerinden yıpranma hakkına sahip olduğumu öngörmekteyim. (Yıpranmayla ilgili kanundaki değişiklikten dolayı) Özel sektörde 4700 prim gününe ulaştıktan sonra, 03.05.2018 tarihinden bugüne (son 5 yıl) vekil imam hatip olarak çalışmaktayım. Prim gün sayım 6550'ye ulaştı, çalışma hayatımda 25 yılı da tamamladım. EYT yasasının ardından emeklilik şartlarıyla ilgili tereddüt yaşamaktayım. Şu an emekli sandığına tabi olduğum için emeklilik için '9.000 günü tamamlamam mı gerekir? (Geçici personel olduğum için kamuda bu süreyi tamamlayamama durumum söz konusu) Yoksa özel sektöre geçip 3,5 yıl çalışmam mı gerekir? Bugün itibariyle kadro alıp memur olsam 9.000 günü tamamlayıp emekli olabilir miyim, yoksa 5 yıllık vekil imamlık görevimin üzerine 20 sene daha çalışıp 25 yılı mı tamamlamam gerekir? (Yani 2043 yılına kadar) İyi günler dilerim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlamış olanlar hakkında 2829 sayılı Hizmet bütünleşmesini sağlayan kanun hükümleri uygulanacaktır. Yani son 7 yıl hizmet içerisinde hangisinde (işçi/esnaf veya memurluk) daha fazla geçen (1260 gün veya daha fazla) hizmet varsa o hizmet esas alınarak aylık bağlanması işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, 3 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe giren ve EYT olarak adlandırılan 7438 sayılı Kanunla 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf, memur, yedek subay, vekil öğretmenlik, vekil imamlık vb. gibi çalışmaya başlamış olanlar hakkında tabi oldukları kanunlarda yer alan yaş şartları kaldırılmış, dolayısıyla memurlar için sadece hizmet yıllarını tamamlamış olanların emeklilik kazanımları sağlanmıştır.

İşçi iken memur olanların emeklilik statüleri nasıl belirlenir?

Emeklilik statülerinde 2829 sayılı Hizmet Bütünleşmesini sağlayan Kanuna bakılır. Bu kanun gereği son 7 yıl hizmet yani SGK primleri ödenmiş hizmetlerin yarısından fazlası hangi statüde ise o statü üzerinden emeklilik işlemleri gerçekleştirilir. Burada son 7 yıl hizmet içerisinde 1260 gün (3 yıl 6 ay) önemli bir hizmet süresi olmaktadır. Üç statü olduğunda, yani işçi, esnaf, memur hizmeti olduğunda da 840 gün hizmete (2 yıl 4 ay) bakılır.

Örnek: 1 Eylül 1997 tarihinde işçi statüsünde çalışmaya başlayan kişi, 3/5/2018 tarihine kadar memurluk dışında çalışmaları olsun. Bu kişi 2018 tarihinde memurluğa geçtiğinde ve bugün itibariyle de memurluğa devam ettiğinde 1260 gün ve daha fazla memurluk hizmeti olduğundan, tamamıyla memur statüsünde emekli olur. İşçi statüsünden emekli olması için memurluktan ayrılıp tekrar işçi olarak çalışırsa bu defa işçi statüsünde 1260 gün ve daha fazla görev yapması gereklidir.

Memur emekliliği için sadece memurluk hizmetinin mi 25 yıl olması gereklidir?

Sosyal güvenlik hukukunda tüm çalışma süreleri esas alınarak tek bir statüden aylık bağlanması genel olan bir uygulamadır. Yani, işçi, esnaf, memurluk hizmeti varsa borçlanılan süreler toplamı üzerinden emeklilik işlemleri gerçekleştirilir.

Dolayısıyla, memurluktan emekli olmak için 25 yıl hizmetin içinde bu süreler de esas alınır, ayrıca 25 yıl memurluk hizmeti olma şartı aranmaz.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Belirttiğiniz bilgilere göre EYT kapsamındasınız. Memur statüsünden emekli olmanız için de 9000 gün hizmet gereklidir. Sizin de işçi statüsünde geçen hizmetiniz, vekil öğretmenlik hizmetiniz, memurluk hizmetiniz, varsa borçlanma yaptığınız sürelerin toplamının 9000 gün olması yeterli olmaktadır. Toplam çalışmalarınız 9000 gün olduğunda yaş şartı aranmadan emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Ayrıca not olarak: Kişilerin mutlaka ister memur, ister işçi, ister esnaf statüsünde emeklilik talebinden önce EYT kapsamında olup olmadıklarını, işçilik süresi üzerinden, esnaflık süresi üzerinden veya memurluk süresi üzerinden emekliliği hak kazanıp kazanmadıklarını çalışmakta oldukları kurumların ilgili biriminden netleştirmesi ve ona göre emeklilik talebinde bulunmalarını tavsiye edebiliriz.





