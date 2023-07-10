Gün sonu döviz kurları
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,1040 seviyelerinden işlem görüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 17:43, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 17:43
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,0460
|26,0470
|26,0930
|26,0940
|Avro
|28,4480
|28,4490
|28,6440
|28,6450
|Sterlin
|33,3210
|33,4700
|33,3680
|33,5100
|İsviçre Frangı
|29,2040
|29,3510
|29,3740
|29,5210
|ANKARA
|ABD Doları
|26,0160
|26,0960
|26,0630
|26,1430
|Avro
|28,4080
|28,4880
|28,6040
|28,6840
|Sterlin
|33,2610
|33,4710
|33,3080
|33,5180