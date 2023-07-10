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Gram altın haftaya yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.616 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 2.650 lira, Cumhuriyet altını 10.830 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 11:03, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 11:13
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Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.613 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.616 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.650 lira, Cumhuriyet altını da 10.830 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,8 artışla 1.926 dolarla kapanışın ardından şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1.925 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, yatırımcıların odağında bu hafta ABD'de açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerinin bulunduğunu ifade etti.

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygıların günden güne güçlendiğini hatırlatan analistler, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksinin haziranda 46 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü vurguladı.

Analistler, geçen hafta ABD'de 10 yıllık tahvil faizinin 4,0940 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test ettiğini kaydederek, para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 92 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağını fiyatlandığını vurguladı.

Bu hafta ülkede enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirten analistler, TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,1 artmasının beklendiğini hatırlattı.

Analistler, bugün veri gündeminin yoğun olmadığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 ve 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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