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Yemekten sonra fenalaşıp ölmüştü: 454 gündür sebebi aranıyor

İzmir'de bir restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, hastanede hayatını kaybeden ve ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayıtlara geçen Ece Melisa'nın (5) detaylı otopsi sonucu aradan geçen 454 güne rağmen henüz çıkmadı. Bu süreçte kanser nedeniyle bir göğsü alınıp, kalp yetmezliği çeken anne Hasret Mercankaya (34), "Onca zaman geçmesine rağmen hala otopsi sonucunda da bir gelişme yok" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 11:11, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 11:29
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Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (38), eşi Hasret Mercankaya, çocukları Ece Melisa Mercankaya ve Ege Mercankaya (4), geçen yıl 13 Nisan'da, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedi.

4 kişilik aile, yemek sonrası Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ile 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri, yine aynı hastaneye gitti.

ECE MELİSA HAYATINI KAYBETTİ

Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ege Mercankaya da 13 Haziran'da tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ece Melisa'nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni ise 'belirsiz' olarak kayda geçti. Ece Melisa'dan alınan örnekler ile yapılan detaylı otopsinin sonucu aradan geçen 454 güne rağmen henüz çıkmadı.

DEDESİ DE HASTALIĞA YAKALANDI

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Hasret Mercankaya, meme kanseri tedavisi için geçen yıl aralık ayında eşi ve oğlu ile Belçika'ya döndü. Doktorlar, tetkikler sonrası Hasret Mercankaya'nın sol memesini operasyon ile aldı. Hasret Mercankaya'nın babası Davut Ülgen de aşırı stres ve sıkıntıdan; insan vücudu savunma sisteminin, trombositleri zarar verici etki olarak kabul edip işaretlemesi ve imha etmesiyle oluşan rahatsızlık olarak bilinen İmmün Trombositopenik Purpura (İTP) hastalığına yakalandı.

'OTOPSİ SONUCUNU BEKLİYORUZ'

Kanser hastası annesi Hasret Mercankaya'ya ise bu kez de kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Kızını kaybettikten sonra büyük üzüntü yaşadığını belirten Mercankaya, "Aksilikler bitmedi. Bir süre önce sol göğsüm operasyon ile alındı. Şimdi de kalp yetmezliği yaşıyorum. Ayrıca aradan onca zaman geçmesine rağmen hala otopsi sonucunda da bir gelişme yok.Oğlum Ege Mercankaya ile güç bulmaya çalışıyorum. Ancak kalbim güçsüzleşti. Şimdi de kalp sorunum var.

Yaşıma göre, kalbim daha yaşlıymış. Kalp pompalama gücü normal bir insanda, 55/60 olması gerekiyor. Benim ise 40'a düşmüş. İlaç tedavisi görüyorum. Kalbimi stabil tutmaya çalışıyorlar. Bir de otopsi sonucunu bekliyoruz. Artık sonucun çıkmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

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