Düzce'de sular altında kalan sanayi sitesinin esnafı, araç ve malzemeleri tahliye ediyor

Bu arada iş yerlerinin sular altında kaldığı sanayi sitesi ve dükkan sahiplerinin tahliye çabaları havadan görüntülendi.

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