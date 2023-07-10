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'Müsterih olun, yağışlar normale dönene kadar teyakkuz halinde olacağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Müsterih olun, yağışlar normale dönene kadar teyakkuz halinde olacağız. Devletimiz her zaman olduğu gibi tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 11:48, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 11:49
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'Müsterih olun, yağışlar normale dönene kadar teyakkuz halinde olacağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sel ve heyelanın etkili olduğu 11 noktada çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Selden etkilenen kesimlerde 296 ekibimiz, 184 makine ile kesintisiz yol açma, su boşaltma, temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Kapalı yollar için geçişler alternatif güzergahlardan veriliyor." dedi.

Bakan Uraloğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak, iki gündür Türkiye'nin bazı kesimlerinin sel ve heyelan gibi felaketlere sebep olan hava şartlarının etkisi altında bulunduğuna dikkati çekerek, afetin ilk dakikasından bu yana tüm ekiplerle, seferberlik içinde selin vurduğu şehirlerde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Uraloğlu, şu an itibarıyla çalışmaların 11 noktada yoğunlaştığını belirterek, "Selden daha çok etkilenen kesimlerde 184 makine, 296 ekiple kesintisiz yol açma, su boşaltma, temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Kapalı yollar için geçişler alternatif güzergahlardan veriliyor. Müsterih olun, yağışlar normale dönene kadar teyakkuz halinde olacağız. Devletimiz her zaman olduğu gibi tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır." ifadelerini kullandı.

- Trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan sel nedeniyle trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin bilgilere göre, Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Tüneli çıkışındaki viyadüklerde meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılırken bu noktada ulaşım Ankara-Eskişehir-Bilecik Sakarya yolu üzerinden sağlanıyor.

Dün aşırı yağışlar nedeniyle Fatsa-Ordu Piraziz Yolu'nun 37-39. kilometrelerinde yaşanan aksamalar giderilerek bugün 07.45 itibarıyla ulaşım normale döndü.

Ereğli-Devrek Yolu'nun 51-57. kilometrelerinde meydana gelen heyelanlar kaldırılarak, trafiğe kapanan kesim açıldı. Yolun 22-25. kilometrelerinde Çaylıoğlu-Armutlucuma mevki, Karaman-Beycuma-Devrek Yolu'nun 17-19. kilometrelerinde yol sel tahribatı nedeniyle, Alaplı-Yığılca Yolu'nun 14-17. kilometreleri heyelan sebebiyle trafiğe kapandı. Söz konusu noktalarda alternatif güzergah ve servis yolu bulunmazken çalışmalar sürdürülüyor.

Gökçebey-Yenice-Karabük Yolu'nun 1. kilometresindeki sel hasarı ve 6. kilometresindeki çökme nedeniyle yol trafiğe kapanarak ulaşım, Devrek-Mengen-Gerede-Karabük Yolu üzerinden sağlanıyor. Perşembe-Kozcağız-Bartın Yolu'nun 8-10. kilometrelerinde sel hasarları nedeniyle yol trafiğe kapandı.

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