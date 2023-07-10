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Şanlıurfa'da vadesi geçen elektrik borcu 13,2 milyar liraya ulaştı

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'daki abonelerin vadesi geçmiş borç miktarının 13,2 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 12:11, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 12:13
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Şanlıurfa'da vadesi geçen elektrik borcu 13,2 milyar liraya ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik son dönemde milli ekonomiyi zarara uğratan ve haksız rekabet oluşturan kaçak elektrikle mücadele etmeye devam ediyor.

Şirket, hizmet bölgesinde yüzde 80'lere varan kayıp-kaçak oranını 10 yılda Ar-Ge çalışmaları ile geçen yıl yüzde 43'e indirmeyi başardı. Bölgedeki tarım arazilerinde yeni nesil sulama yöntemleriyle verimli tarım yapılmasını teşvik eden Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da vadesi geçmiş toplam borcun 13,2 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, söz konusu miktarın 10,5 milyar liralık kısmının tarımsal sulama abonelerinden kaynaklandığını ifade etti.

Arvas, Viranşehir'de kayıp-kaçak oranının yüzde 54 olduğu ve vadesi geçmiş borç miktarının 3,5 milyar liraya ulaştığına işaret ederek, "5 bin tarımsal sulama abonesinin yüzde 95'i borçlu durumda. 2022 yılında 2 milyar kilovatsaat enerjinin sahadaki direnç ve diğer engellemeler neticesinde sadece 900 milyon kilovatsaati tahsil edilebildi. Geri kalan 1,1 milyar kilovatsaat enerji maalesef kaçak ve tahsil edilemeyen tüketimden oluşmaktadır. Elde ettiğimiz verilere göre, bölgede 1000'in üzerinde her biri 250 haneyi besleyen kaçak trafo bulunmaktadır. Mücadelemiz, abonelerin enerji tedarik ihtiyaçlarını karşılamak ve aynı zamanda kayıp-kaçak durumunu kontrol altına almak için kararlılıkla devam ediyor. Ayrıca ülkemizin yüz akı olan GAP projesi kapsamında bulunan ve DSİ tarafından tamamlanan sulama kanallarına su verilmesi durumunda, elektrik ihtiyacının azalacağını ve sorunun kendiliğinden çözüleceğini de düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Siverek ilçelerinde çiftçilerin, Şanlıurfa-Viranşehir karayolu ile Siverek yol ayrımını trafiğe kapattığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Talihli, Yazgüneşi, Büyük Mutlu, Gulogoç, Çevre, Küçük Mutlu ve Hırıl köylerinden çiftçiler, söz konusu yoldaki ulaşımı taşlarla keserek kilometrelerce süren araç kuyruğuna yol açtı. Yol üzerinde kamyon lastiği gibi çeşitli nesneleri ateşe veren çiftçiler sloganlar atarak eylemlerini sürdürdü. Böylece yolu kullanan yüzlerce vatandaşın mağduriyetine yol açtı. Bölgeye intikal eden jandarma ekipleri devreye girerek yolu trafiğe yeniden açtı." ifadeleri kullanıldı.

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