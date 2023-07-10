Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 12:18, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 12:19
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin, "ara, bul, yok et" parolasıyla terör örgütü PKK'ya karşı mücadeleye devam ettiği belirtildi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.