Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin, "ara, bul, yok et" parolasıyla terör örgütü PKK'ya karşı mücadeleye devam ettiği belirtildi.

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