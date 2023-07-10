Togg'a şimdi de KDV zammı geldi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen elektrikli araçlara geçen hafta gelen yüzde 27'lik zammın ardından bugün de KDV zammı geldi.
30 Nisan'da teslimatları başlayan "yerli otomobil" Togg'a bugün bir zam daha
geldi.
5 Temmuz'da yüzde 27 zam yapılan Togg'a, bugün de otomotivde katma değer vergisinin (KDV) yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesi nedeniyle zam yapıldı.
5 Temmuz'daki zamla birlikte; 953 bin TL'den 1 milyon 207 bin TL'ye yükselen Togg T10X modelinin "V1 RWD" standart menzil?li versiyonu, bugün devreye giren KDV zammı ile birlikte 1 milyon 227 bin 500 TL'ye yükseldi. Böylece bir haftada fiyat 274 bin 500 TL yükseldi.
Geçen hafta 1 milyon 55 bin TL'den 1 milyon 307 bin TL'ye yükselen standart menzilli "V2 RWD" fiyatı ise ?bugün 1 milyon 329 bin 500 TL'ye yükseldi.
Geçen hafta 1 milyon 215 bin TL'den 1 milyon 537 bin TL'ye yükselen "V2 RWD" uzun menzilli versiyonun fiyatı da bugün 1 milyon 563 bin 500 TL'ye ulaştı.