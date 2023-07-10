TOGG Afyonkarahisar'da ilk kazasını yaptı

Edinilen bilgilere göre, kaza Çobanlar ilçesi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 ACB 555 plakalı TOGG T10X'i'ye, patpat diye tabir edilen tarım aracı çarptı.

Çarpmanın etkisi ile TOGG sağ kısmında kaporta hasarı meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.