Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş, son yolculuğuna uğurlandı

Akıllı sistemle Bakanlık binasında 100 milyon lirayı aşkın tasarruf
Akıllı sistemle Bakanlık binasında 100 milyon lirayı aşkın tasarruf
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
ASO Başkanı: Camiden anons yaptırarak eleman arıyoruz ama gelen yok
ASO Başkanı: Camiden anons yaptırarak eleman arıyoruz ama gelen yok
Togg'a şimdi de KDV zammı geldi
Togg'a şimdi de KDV zammı geldi
Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın, İsveç'in de önünü açalım
Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın, İsveç'in de önünü açalım
Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı
Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı
AFAD'dan 13 il için 'turuncu kod'lu sağanak uyarısı
AFAD'dan 13 il için 'turuncu kod'lu sağanak uyarısı
Dünya nüfusu 8 milyarı geçti: Türkiye'nin nüfus sıralamasındaki yeri
Dünya nüfusu 8 milyarı geçti: Türkiye'nin nüfus sıralamasındaki yeri
Yemekten sonra fenalaşıp ölmüştü: 454 gündür sebebi aranıyor
Yemekten sonra fenalaşıp ölmüştü: 454 gündür sebebi aranıyor
TEİS'ten açıklama: KDV yüzde 10'a yükseltildi, ilaca zam gelecek mi?
TEİS'ten açıklama: KDV yüzde 10'a yükseltildi, ilaca zam gelecek mi?
İşsizlik oranı Mayıs'ta tek haneye indi
İşsizlik oranı Mayıs'ta tek haneye indi
Tarife bekleyen fırıncılar, ekmeğin 7 lira olmasını istiyor
Tarife bekleyen fırıncılar, ekmeğin 7 lira olmasını istiyor
Ek bütçe, yeni vergiler getirir mi?
Ek bütçe, yeni vergiler getirir mi?
Zam teklifi için gözler Genel Kurul'da olacak
Zam teklifi için gözler Genel Kurul'da olacak
Emekli ile memura zam ve refah payında merak edilenler
Emekli ile memura zam ve refah payında merak edilenler
İkinci el araç yüzde 20 daha ucuz olmalı
İkinci el araç yüzde 20 daha ucuz olmalı
Zonguldak'ta hastaneleri su bastı: Acil servisler kullanım dışı kaldı
Zonguldak'ta hastaneleri su bastı: Acil servisler kullanım dışı kaldı
MSB: 2 asker şehit oldu
MSB: 2 asker şehit oldu
Adalet Bakanı Tunç, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulunacak
Adalet Bakanı Tunç, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulunacak
'Namaz kılma' videosu nedeniyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
'Namaz kılma' videosu nedeniyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Hatay'da buruk diploma sevinci
Hatay'da buruk diploma sevinci
155 yıllık Kızılay tarihindeki ilk kadın başkan
155 yıllık Kızılay tarihindeki ilk kadın başkan
Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı
Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı
Erdoğan: Kızılay mensupları sorumluluklarının farkında olmalı
Erdoğan: Kızılay mensupları sorumluluklarının farkında olmalı
Akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geliyor
Akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geliyor
Binali Yıldırım anjiyo oldu
Binali Yıldırım anjiyo oldu
Kamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleşecek
Kamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleşecek
TBMM bu hafta yoğun...İşte görüşülecek konular
TBMM bu hafta yoğun...İşte görüşülecek konular
Emekliler Erdoğan'a mektup gönderdi: 4 bin TL seyyanen istedi
Emekliler Erdoğan'a mektup gönderdi: 4 bin TL seyyanen istedi
Bakan Şimşek'ten 'emekli maaşlarına yapılan iyileştirme' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'emekli maaşlarına yapılan iyileştirme' açıklaması
Ana sayfaHaberler Yaşam

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 14:11, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 14:23
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Elbistan Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, helallik için Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Şehidin cenazesinin eve getirilişi sırasında ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Daha sonra Elbistan Hocazade Mezarlığı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.

Cenaze törenine şehit Taş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mevlüt Kurt, Ömer Oruç Bilal Debgici, MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Biter, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

Bakan Yardımcısı Aydın ve Vali Coşkun; şehidin babası, annesi, kardeşleri ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehit Taş'ın naaşı, cenaze namazının ardından Hocazade Mezarlığı'nda amca çocuklarının yanında toprağa verildi.

- 3 kuzen aynı kaderi paylaştı

İki kuzeniyle aynı kaderi paylaşan ve yan yana toprağa verilen Taş'ın amcasının oğlu Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, 9 Şubat 2020'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu 23 yaşında, diğer amcasının oğlu Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş ise 28 yaşındayken 20 Mart 2020'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısı sonucu şehit olmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber