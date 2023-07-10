ASO Başkanı: Camiden anons yaptırarak eleman arıyoruz ama gelen yok

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ASO Hasan Altun Konağı'nda gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ASO olarak ara elemanları, "uygulayıcı kadrolar" olarak tanımladıklarını anlatan Ardıç, her alanda çok sayıda ara elemana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ankara sanayisi olarak personel sıkıntısı çektiklerini vurgulayan Ardıç, "Düşünün, Kazan'daki camiden personel aradığımıza dair anons yaptırıyoruz ama anonsa hiç kimse gelmiyor. Asgarin ücretin üstünde ücret verdiğimiz halde yine de eleman bulmakta zorlanıyoruz." diye konuştu.

- "Acilen Göç Bakanlığı kurulması lazım"

Ardıç, Ankara'da çok görülmese de Türkiye'nin birçok bölgesinde ciddi oranlarda Suriyeli işçi çalıştırıldığına dikkati çekti.

Suriyelilerin ülkelerine gönderilmeleri halinde, sanayide çok büyük sıkıntılar yaşanacağına işaret eden Ardıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkenin bir göç politikası olmalı. Türkiye'nin acilen bir Göç Bakanlığı kurması lazım. Bu, çok geç kalınmış bir olay. En fazla sığınmacı Türkiye'de fakat bizim Göç Bakanlığımız yok. Ama bizden daha az sığınmacı olan diğer ülkelerin ilgili bakanlığı var. Bir göç politikanız olursa hepsini kayıt altına alırsınız."

- "Mesleki eğitime tekrar ağırlık verilmeli"

Ardıç, ülkedeki eğitim politikalarının mutlaka tekrar gözden geçirilmesinin önemine işaret ederek özellikle mesleki eğitime tekrar ağırlık verilmesi çağrısında bulundu.

Kadın istihdamına da değinen Ardıç, OSB'lere kreş yaparak bu konuda oranı yükseltmeye çalıştıklarını söyledi. Kadınların iş hayatına katılamama sebeplerinden birinin de bakılması gereken yaşlılar olduğunu dile getiren Ardıç, bu konuda yeni bir proje geliştirdiklerini bildirdi.

- "İkinci sanayi havzası Anadolu'ya kurulsun"

Ardıç, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) açıkladığı, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması"nı hatırlatarak, "İlk 1000 firma arasında, Ankara'dan maalesef sadece 48 firma var bunun 8 tanesi kamu firması. Sanayi şehri olduğumuzu söylüyoruz, ihracat hedefliyoruz ama limanımız yok. İşe 1-0 yenik başlıyoruz. Ankara gibi bir sanayi şehrinde konteyner parkı yok. Hükümetimiz kara yolu sorununu halletti, demir yolunu da iyileştirirse, demir yolu lojistiğini geliştirebilirsek Ankara ihracatta daha iyi yerlere gelebilir." şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bütün sanayi bölgelerini gezdiğini ve hepsinin ayağa kalktığını gördüğünü anlatan Ardıç, şunları kaydetti:

"Türkiye, 11 şehri ayağa kaldırmış durumda ama olası bir İstanbul depreminde Türkiye İstanbul'u ayağa kaldıramaz, sistem çöker. Ham madde oradan geliyor, kamu bankaları İstanbul'da. 'Bankaları İstanbul'a taşımayın' diye hep söyledik. Olası bir depremde, bırakın enkaza ulaşmayı şehre yürüyerek giremezsiniz, sadece denizden girebilirsiniz, başka hiçbir yerden giremezsiniz. Bu, Türkiye'nin gerçeği. Sanayi Ankara'ya, Niğde'ye, Konya'ya, Kayseri'ye gelsin demiyoruz, ikinci sanayi havzasını da gelsinler Anadolu'ya kursunlar. En azından bundan sonra yapılacak yatırımlar bir gözden geçirilsin."

- "Uçuşları işimize göre değil, işimizi uçuşumuza göre ayarlıyoruz"

Ardıç, Ankara'ya direkt uluslararası uçuşların süratle artırılması gerektiğine işaret ederek, "Biz uçuşları işimize göre ayarlayamıyoruz, işimizi uçuşumuza göre ayarlıyoruz. Ankara'ya uluslararası uçuşlar artırıldığı zaman sadece Ankaralı sanayiciler faydalanmayacak, Sivaslı sanayici de faydalanacak, Kayserili de faydalanacak, bütün Anadolu faydalanacak. Ankara Havalimanı metrosu da başkent için çok önemli. Bunun da kısa sürede yapılması lazım." dedi.

İş adamlarının vize sorununa da değinen Ardıç, "Vizelerde yaklaşık yüzde 50'ye yakın ret cevabı geliyor. Özellikle Avrupa ülkelerinden. Çin'den bile ret alıyoruz." diye konuştu.

- "Yeni Bilişim Vadisi Ankara'ya yapılmalı"

Ankara-Akyurt'taki fuar alanı inşaatına ilişkin konuşan Ardıç, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, süreci titizlikle takip ediyor ve ilgili bakanlara gerekli talimatları verdi. Kaynak bulunduktan sonra proje 8 ay içinde tamamlanabilir." ifadesini kullandı.

Başkentin savunma ve makine sektöründe çok güçlü olduğuna ancak fuarların İstanbul'da yapıldığına dikkati çeken Ardıç, fuar alanının önemli bir ihtiyaç olduğunu ve en kısa sürede bitirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Bilişim Vadisi'nin de Ankara'ya yapılması gerektiğini belirten Ardıç, ASO'nun 1 milyon 250 bin metrekare teknopark arazisi olduğunu sözlerine ekledi.