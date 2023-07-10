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İzmir'de orman yangını: Vatandaşlar denizden tahliye ediliyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, vatandaşların ikamet ettikleri alanlara yaklaşırken, bölgede yaşayan vatandaşlar deniz yoluyla tahliye ediliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 15:30, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 15:42
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Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle güvenlik tedbirleri çerçevesinde tahliyeler başlatıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar kara ve deniz yollarıyla tahliye ediliyor.

Yangına tüm ekiplerin müdahale ettiğini söyleyen Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, "Önceliğimiz yangının ikamet yerlerine sıçramaması. Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz. Bölgede bulunan sitelerde yaşayan vatandaşlarımız tahliye ediliyor" dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde devam eden orman yangınlarında 11 uçak ve 15 helikopter olmak üzere toplam 26 hava aracı ve çok sayıda arazözün görev yaptığı ifade edildi.

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