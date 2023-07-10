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Ali Babacan'dan 'Ekonomik ve Sosyal Konseyi derhal toplayın' çağrısı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Anayasanın gereği olan Ekonomik ve Sosyal Konseyi derhal toplayın. İstişare mekanizmalarını işletmezseniz isabetli kararlar alamazsınız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 15:41, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 16:38
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümete Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplaması çağrısında bulundu.

Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, toplumda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine yönelik güvensizlik olduğunu ifade etti.

Hükümetin bir an evvel TÜİK'e güveni artıracak adımlar atması gerektiğini belirten Babacan, "TÜİK'in haziran ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 38, ENAG'ın açıkladığı enflasyon ise yüzde 108. Arada 70 puan fark var. Nasıl bir enflasyon ki TÜİK ölçüyor yüzde 38 diyor, ENAG ölçüyor yüzde 108 diyor." dedi.

Seçimlerden sonra arka kapıdan döviz satışının devam ettiğini öne süren Babacan, "Hükümet kurulunca, bu ülkenin vatandaşı olarak içimizde beliren umut ışıltıları hızla sönüyor. Meşhur '128 milyar dolar nerede?' meselesi katmerlendikçe katmerleniyor. İnatla bu hatadan vazgeçilmiyor. Arka kapıdan cayır cayır döviz satılmaya devam ediliyor." iddiasında bulundu.

Babacan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını "devleti batırma projesi" olarak nitelendirerek uygulamanın ülkeye büyük maliyeti olduğunu vurguladı.

KKM'den planlı şekilde vazgeçilmesi gerektiğini savunan Babacan, geçen hafta vergi ve harçlara yapılan artışları eleştirdi.

Vergi ve harçlarda yapılan artışların ekonomideki delikleri yamalamaktan başka bir işe yaramayacağını ifade eden Babacan, şöyle devam etti:

"Bir bütüncül ekonomi programı olmadan nereye gidiyorsunuz? Hedefiniz nedir? Bu kadar karşılıksız para basacağınızı ilan edip, hala enflasyonun düşeceğini nasıl iddia edersiniz? Yarattıkları ekonomik krizden sözüm ona çıkmak için attıkları adımlarla da yine dar ve sabit gelirlilerin sırtlarına yeni yükler yüklediler."

Babacan, her soruna ilişkin çözümleri içeren eylem planlarının bulunduğunu söyleyerek hükümete şu öneride bulundu:

"Anayasanın gereği olan Ekonomik ve Sosyal Konseyi derhal toplayın. İstişare mekanizmalarını işletmezseniz isabetli kararlar alamazsınız. Şu ana kadar hangi istişare mekanizmasını işlettiniz? Ekonomik ve Sosyal Konsey en geniş istişare mekanizması, niye toplamıyorsunuz? Bir an önce toplayın ve sosyal tarafları dinleyin. Derhal kapsamlı bir ekonomik program açıklayın."

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