Öğretmenlerin il içi yer değiştirme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu yayımlandı Buna göre, başvurular 13-17 Temmuz tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak, atamalar ise 20 Temmuz 2023 tarihinde valiliklerce gerçekleştirilecek.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net