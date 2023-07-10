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Altının kilogramı 1 milyon 620 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 620 bin 500 liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 16:50, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 16:51
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Altının kilogramı 1 milyon 620 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 599 bin lira, en yüksek 1 milyon 626 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 1 milyon 620 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 115 milyon 759 bin 429,28 lira, işlem miktarı ise 3.183,06 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 115 milyon 854 bin 977,39 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.616.000,001.930,00
En Düşük1.599.000,001.906,45
En Yüksek1.626.000,001.934,00
Kapanış1.620.500,001.918,00
Ağırlıklı Ortalama1.602.575,261.921,66
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.115.759.429,28
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.183,06
Toplam İşlem Adedi95

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