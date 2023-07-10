Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist, Suriye sınırında yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 16:52, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 16:53
Güvenlik güçleri, bir teröristin, Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi, sınır hattında yakaladı.
Zanlının sorgusu sürüyor.