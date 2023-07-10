CHP'li üç isim Fahrettin Altun'a tazminat ödeyecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında iftira, hakaret ve gerçek dışı iddialarından dolayı CHP'li Onursal Adıgüzel, CHP'li Bülent Tezcan ve CHP'li Seyit Torun tazminat ödemeye mahkum edildi. Konu hakkında Altun'un avukatı Sezgin Tunç açıklamalarda bulundu.

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