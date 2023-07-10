CHP'li üç isim Fahrettin Altun'a tazminat ödeyecek
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; CHP İstanbul Eski Milletvekili Onursal Adıgüzel ve CHP Ordu Eski Milletvekili Seyit Torun ve CHP'li Bülent Tezcan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik iftira nedeniyle aleyhine 10.000 TL manevi tazminat ödeyeceğini duyurdu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında iftira, hakaret ve gerçek dışı iddialarından dolayı CHP'li Onursal Adıgüzel, CHP'li Bülent Tezcan ve CHP'li Seyit Torun tazminat ödemeye mahkum edildi. Konu hakkında Altun'un avukatı Sezgin Tunç açıklamalarda bulundu.
Avukat Sezgin Tunç'un sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
11- CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın müvekkilimiz Sn. Fahrettin ALTUN'a yönelik gerçek dışı iddialarına karşı açtığımız davada aleyhine 5.000 TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduk.
12- CHP İstanbul Eski Milletvekili Onursal Adıgüzel'in müvekkilimiz Sn. Fahrettin ALTUN'a yönelik hakaret ve iftiralarına karşı açtığımız davada aleyhine 10.000 TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvuracağız.
11- CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın müvekkilimiz Sn. Fahrettin ALTUN'a yönelik gerçek dışı iddialarına karşı açtığımız davada aleyhine 5.000 TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduk. pic.twitter.com/hWZ1mNnno6Sezgin Tunc (@sezgintunc) July 10, 2023
12- CHP İstanbul Eski Milletvekili Onursal Adıgüzel'in müvekkilimiz Sn. Fahrettin ALTUN'a yönelik hakaret ve iftiralarına karşı açtığımız davada aleyhine 10.000 TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvuracağız. pic.twitter.com/HLypWSw0QuSezgin Tunc (@sezgintunc) July 10, 2023