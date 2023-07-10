Yeniden görülen 'FETÖ'nün Nazilli iş dünyası yapılanması' davasında karar

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen, 63 sanıklı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Nazilli iş dünyası" yapılanması davasında karar verildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin, sanıklar hakkında verilen kararı bozmasının ardından yeniden görülmeye devam edilen davanın duruşmasına, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkemede son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, istinaf yolu açık olmak üzere, 5 sanığa 8 yıl 1 ay, tanınmış iş insanları Zeynel Abidin Takmaklı ile kardeşi Muhammet Celali Takmaklı'nın da aralarında bulunduğu 13 sanığa 7 yıl 6 ay, 22 sanığa 6 yıl 3 ay, 6 sanığa 2 yıl 1 ay, 12 sanığa 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Sanıklardan biri hakkında "hüküm kurulmasına", bir sanık hakkında da "ceza verilmesine" yer olmadığını kararlaştıran mahkeme heyeti, 3 sanığın ise beraatine hükmetti.

- Süreç

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, 13 Ağustos 2018'de, 63 sanığı, 2 yıl 1 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırdığı dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, davanın usul ve esas yönünden bozulmasına karar vermişti.

Ceza dairesinin kararında, bazı avukatların iki ve daha fazla sanığın müdafiliğini yaptığı, bazı sanıkların avukatsız yargılandığı, sanıklardan bazılarının ise suç tarihlerinin yazılmadığı ve eksik cezaya çarptırıldığı belirtilmişti.

Daire, dosyayı yeniden incelenmek üzere, yerel mahkemeye göndermişti.