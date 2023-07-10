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Lahmacun denetiminde yeni talimat

Tarım ve Orman Bakanlığı; pide, lahmacun, börek ve benzeri gıdaların üretiminde kullanılan malzemelerin denetimine ilişkin talimatı yeniledi. Farklı türdeki etler birbirine karıştırılamayacak, numune alınarak denetim yapılacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 18:22, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 18:24
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Lahmacun denetiminde yeni talimat

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre; pide, lahmacun, börek gibi gıdaların üretiminde kullanılacak malzemelerin denetimi ile ilgili talimat yenilendi.

KIRMIZI ET İLE BEYAZ ET KARIŞTIRILAMAYACAK, DENETİM YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni talimatında, özellikle kırmızı et ile beyaz et karışımına izin verilmeyeceği, denetimlerin sürdürüleceği ifade edildi.

ÖNCEKİ TALİMAT TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bakanlığın ilk talimatında pide, lahmacun, börek ve diğer gıda ürünlerinin üretiminde kullanılan malzemenin denetimi için numune alınmaması bilgisi yer almış ve kamuoyunda tepki çekmişti.

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