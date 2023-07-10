Ardahan Valiliği yıldırım düşme riskine karşı kent sakinlerini uyardı

Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Belediye başkanının makamında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Belediye başkanının makamında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
CHP 'memur maaş düzenlemesini' Anayasa Mahkemesine götürecek
CHP 'memur maaş düzenlemesini' Anayasa Mahkemesine götürecek
Sıcak hava dalgası geliyor
Sıcak hava dalgası geliyor
THY'den THY logosuyla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı
THY'den THY logosuyla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı
Bakan Koca'dan Bartın ve Zonguldak'taki sel felaketine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Bartın ve Zonguldak'taki sel felaketine ilişkin açıklama
'Biz emeğimizin karşılığının peşindeyiz, maaş ya da ücret yarışı içinde değiliz
'Biz emeğimizin karşılığının peşindeyiz, maaş ya da ücret yarışı içinde değiliz
EYT'liler dahil tüm emeklileri kapsayan zam teklifi Meclis'te
EYT'liler dahil tüm emeklileri kapsayan zam teklifi Meclis'te
İzmir'de orman yangını: Vatandaşlar denizden tahliye ediliyor
İzmir'de orman yangını: Vatandaşlar denizden tahliye ediliyor
Akıllı sistemle Bakanlık binasında 100 milyon lirayı aşkın tasarruf
Akıllı sistemle Bakanlık binasında 100 milyon lirayı aşkın tasarruf
ASO Başkanı: Camiden anons yaptırarak eleman arıyoruz ama gelen yok
ASO Başkanı: Camiden anons yaptırarak eleman arıyoruz ama gelen yok
Togg'a şimdi de KDV zammı geldi
Togg'a şimdi de KDV zammı geldi
Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın, İsveç'in de önünü açalım
Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın, İsveç'in de önünü açalım
Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı
Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı
AFAD'dan 13 il için 'turuncu kod'lu sağanak uyarısı
AFAD'dan 13 il için 'turuncu kod'lu sağanak uyarısı
Dünya nüfusu 8 milyarı geçti: Türkiye'nin nüfus sıralamasındaki yeri
Dünya nüfusu 8 milyarı geçti: Türkiye'nin nüfus sıralamasındaki yeri
Yemekten sonra fenalaşıp ölmüştü: 454 gündür sebebi aranıyor
Yemekten sonra fenalaşıp ölmüştü: 454 gündür sebebi aranıyor
TEİS'ten açıklama: KDV yüzde 10'a yükseltildi, ilaca zam gelecek mi?
TEİS'ten açıklama: KDV yüzde 10'a yükseltildi, ilaca zam gelecek mi?
İşsizlik oranı Mayıs'ta tek haneye indi
İşsizlik oranı Mayıs'ta tek haneye indi
Tarife bekleyen fırıncılar, ekmeğin 7 lira olmasını istiyor
Tarife bekleyen fırıncılar, ekmeğin 7 lira olmasını istiyor
Ek bütçe, yeni vergiler getirir mi?
Ek bütçe, yeni vergiler getirir mi?
Zam teklifi için gözler Genel Kurul'da olacak
Zam teklifi için gözler Genel Kurul'da olacak
Emekli ile memura zam ve refah payında merak edilenler
Emekli ile memura zam ve refah payında merak edilenler
İkinci el araç yüzde 20 daha ucuz olmalı
İkinci el araç yüzde 20 daha ucuz olmalı
Zonguldak'ta hastaneleri su bastı: Acil servisler kullanım dışı kaldı
Zonguldak'ta hastaneleri su bastı: Acil servisler kullanım dışı kaldı
MSB: 2 asker şehit oldu
MSB: 2 asker şehit oldu
Adalet Bakanı Tunç, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulunacak
Adalet Bakanı Tunç, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulunacak
'Namaz kılma' videosu nedeniyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
'Namaz kılma' videosu nedeniyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Hatay'da buruk diploma sevinci
Hatay'da buruk diploma sevinci
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ardahan Valiliği yıldırım düşme riskine karşı kent sakinlerini uyardı

Ardahan Valiliği, kentte yıldırım düşme riskine karşı uyarıda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 20:57, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 20:59
Yazdır
Ardahan Valiliği yıldırım düşme riskine karşı kent sakinlerini uyardı

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde bu yıl yıldırım isabet etmesi sonucu açık arazide bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Meteorolojik veriler doğrultusunda gelecek günlerde kuvvetli sağanak ve yıldırım düşmesi olaylarının devam etmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, vatandaşlardan can güvenliği açısından yıldırım düşme riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıları dikkate alarak hareket etmeleri istendi.

Açıklamada, meteorolojik uyarılar doğrultusunda yıldırım düşme riski bulunan günlerde mümkün olduğunca araziye hayvan otlatmaya çıkılmaması ve otlatma esnasında hayvanlar arasında bulunulmaması gerektiği vurgulanarak, şu uyarılara yer verildi:

"Yıldırım düşme riski olan havalarda mümkün oldukça açık alanlarda bulunulmamalı. Ağaç, telefon, elektrik direği ve benzeri yüksek nesnelerden uzak durulmalı. Metal eşyalara temas edilmemeli. Şemsiye, tırpan, radyo anteni gibi sivri metal eşyalar kullanılmamalı. Su üzerinde bulunulmamalı ve derhal karaya çıkılmalı. Açık arazide bulunuluyor ise derhal kapalı alan içerisine girilmeli. Kapalı alan bulunmadığı durumlarda çömelerek ya da çökerek hedef küçültülmeli, asla yatış pozisyonunda durulmamalı. Ormanlık ve ağaçlık alanlardan uzak durulmalı."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber