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Litvanya'da üçlü zirve: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Litvanya'daki NATO zirvesi öncesi bir araya geldi. Görüşme sonrası Stoltenberg, Erdoğan'ın İsveç'in üyelik sürecinin onaylanması için kararı Meclis'e götüreceğini açıkladı. İsveç'in ise Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 23:05, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 23:06
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Litvanya'da üçlü zirve: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı

Zirvede Türkiye'yi temsil edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Vilnius'a gitti.

11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsveç'in terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi. Müttefikler arasında savunma ticaret ve yatırımların da olmaması ve engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmakta mutabık kalındı. Ayrıca, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı bildirildi.

Görüşmelerin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğinin onaylanması için kararı Meclis'e götüreceğini söyledi.

Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacağını da belirten Stoltenberg, NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'ya hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin "Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım." demişti.

BIDEN İLE GÖRÜŞME YARIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Biden ile yarın saat 18.00'de görüşecek.

Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le de görüşmesi bekleniyor.

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