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Bakan Tekin açıkladı: Yeni öğretmen ataması yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, yeni öğretmen atamalarına değindi. Tekin "Sayın Cumhurbaşkanımız ile de görüştük. Bu konuda gerekli adımları atacağımızı da Sayın Cumhurbaşkanımız taahhüt etti." ifadelerini kullandı..

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 23:01, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 23:10
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Bakan Tekin açıkladı: Yeni öğretmen ataması yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASI ÖĞRETMENLER ÜZERİNDEN OLACAK

Atama bekleyen öğretmenleri anlıyorum. Aileleri ve kendileri beklenti içinde. Elimizden geldiğince bu arkadaşlarımızın programlarını çözeceğiz. Biz de istiyoruz ancak şu an bu işin prosedürleri ve kadro problemi var.

Türkiye Yüzyılı'nın inşası öğretmenler üzerinden olacak. Türkiye Yüzyılı kuşağı yetiştirmek bizim görevimiz.

"BİZE ÖZGÜ BİR EĞİTİM KURGUSU OLUŞTURMALIYIZ"

Bize özgü bir eğitim kurgusunu tartışmamız gerekiyor. Çocuğunu bize teslim eden anne ve baba, öğretmenlere devasa bir misyon yüklüyor. Yeri geliyor anne yeri geliyor baba oluyorlar. Öğretmenlerimiz de bu durumda eziliyor. Her veli öğretmenlerin yükünü hafifletmek için çaba göstermeli.

TOPLUMSAL SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Örf ve pozitif eğitimi harmanlayan bir model oluşturmalıyız. Toplumsal seferberlik ilan etmeliyiz. Aileler çocuğun eğitiminde daha çok rol üstlenmeli.

KIZLARA ÖZEL OKUL KURULACAK MI?

Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin ilk söylediği şey "Erkeklerin olduğu yerde olmasını istemiyorum" diyor. Biz o kızlarımızı eğitime dahil etmeliyiz. Karma eğitim esastır. Kız okulları kurmak gerekiyorsa kurulur.

Eğitim sistemiz biraz tutucu. Dünya çok hızlı değişiyor, eğitim sistemi sürekli revize olmalı.

20 YILDA 359 BİN DERSLİK

MEB bünyesinde çalışan öğretmenlerin yüzde 80'i son 20 yıl içinde atanmış durumda. Yine 20 yılda 359 bin derslik yapıldı. Derslik ve öğretmen sayısı dünya ortalaması seviyesinde.

TARTIŞMAYI SINAV SİSTEMLERİNE İNDİRGEMEK ÇOK YANLIŞ

"Eğitim deneme tahtası oldu" eleştirilerine de değinen Bakan Tekin "Tartışmayı sınav sistemlerine indirgemek çok yanlış" ifadelerini kullandı. Bakan Tekin, eğitimde radikal dönüşüme karşı olduğunu söyledi.

Türkiye'de İmam Hatip Okulu oranı yüzde 12-13 oranında.

DEPREM BÖLGESİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM

Bölgede deprem sonrası yer değişikliği isteyen öğretmenlere pozitif ayrımcılık yaptık. 2023'te atanan 45 bin öğretmenin çoğunluğu buraya atandı. AFAD ile öğretmenlerin konaklama ihtiyacı karşılanacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Her yıl yüksek rakamlarda atamalar yaptık. Bu senede 45 bin atama yapıldı. Bunun kararını ben bakan olarak veremem. Sayın Cumhurbaşkanımız ile de görüştük. Bu konuda gerekli adımları atacağımızı da Sayın Cumhurbaşkanımız taahhüt etti. Bu yıl yine bir atama takvimi oluşur ve prosedürü de bahar yarıyılına kadar yetiştiririz. Cumhurbaşkanı kabinesinde bu konular konuşulacak. Bahar yarıyılı başlamadan önce süreci takvimlendirmek istiyoruz.

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