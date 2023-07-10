Sivas'ta kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 22:44, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 23:12
B.B. yönetimindeki 46 KV 789 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolu Cemel Beldesi Kavşağı'nda, H.K. (39) idaresindeki 58 TR 033 plakalı vinçli kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü B.B. ile araçta bulunan O.B. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan D.B. (20), Ö.B. (10) ve F.B. (43) ambulanslarla kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Ö.B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.