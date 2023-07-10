Malatya'da gölette kız çocuğunun cesedi bulundu

Olay yerine sevk edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından sudan çıkarılan cesedin 15 yaşındaki Leyla Y'ye ait olduğu belirlendi.

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