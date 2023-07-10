Malatya'da gölette kız çocuğunun cesedi bulundu
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Beylerderesi Göleti'nde kız çocuğunun cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 23:27, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 23:28
Gölette hareketsiz kız çocuğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından sudan çıkarılan cesedin 15 yaşındaki Leyla Y'ye ait olduğu belirlendi.
Kız çocuğunun cansız bedeni, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.