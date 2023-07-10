Biden, Erdoğan'ın İsveç ile ilgili adımını memnuniyetle karşıladı

İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı
Litvanya'da üçlü zirve: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
Litvanya'da üçlü zirve: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
Bakan Tekin açıkladı: Yeni öğretmen ataması yapılacak mı?
Bakan Tekin açıkladı: Yeni öğretmen ataması yapılacak mı?
Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
Belediye başkanının makamında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Belediye başkanının makamında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
CHP 'memur maaş düzenlemesini' Anayasa Mahkemesine götürecek
CHP 'memur maaş düzenlemesini' Anayasa Mahkemesine götürecek
Sıcak hava dalgası geliyor
Sıcak hava dalgası geliyor
THY'den THY logosuyla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı
THY'den THY logosuyla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı
Bakan Koca'dan Bartın ve Zonguldak'taki sel felaketine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Bartın ve Zonguldak'taki sel felaketine ilişkin açıklama
'Biz emeğimizin karşılığının peşindeyiz, maaş ya da ücret yarışı içinde değiliz
'Biz emeğimizin karşılığının peşindeyiz, maaş ya da ücret yarışı içinde değiliz
EYT'liler dahil tüm emeklileri kapsayan zam teklifi Meclis'te
EYT'liler dahil tüm emeklileri kapsayan zam teklifi Meclis'te
İzmir'de orman yangını: Vatandaşlar denizden tahliye ediliyor
İzmir'de orman yangını: Vatandaşlar denizden tahliye ediliyor
Akıllı sistemle Bakanlık binasında 100 milyon lirayı aşkın tasarruf
Akıllı sistemle Bakanlık binasında 100 milyon lirayı aşkın tasarruf
ASO Başkanı: Camiden anons yaptırarak eleman arıyoruz ama gelen yok
ASO Başkanı: Camiden anons yaptırarak eleman arıyoruz ama gelen yok
Togg'a şimdi de KDV zammı geldi
Togg'a şimdi de KDV zammı geldi
Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın, İsveç'in de önünü açalım
Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın, İsveç'in de önünü açalım
Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı
Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı
AFAD'dan 13 il için 'turuncu kod'lu sağanak uyarısı
AFAD'dan 13 il için 'turuncu kod'lu sağanak uyarısı
Dünya nüfusu 8 milyarı geçti: Türkiye'nin nüfus sıralamasındaki yeri
Dünya nüfusu 8 milyarı geçti: Türkiye'nin nüfus sıralamasındaki yeri
Yemekten sonra fenalaşıp ölmüştü: 454 gündür sebebi aranıyor
Yemekten sonra fenalaşıp ölmüştü: 454 gündür sebebi aranıyor
TEİS'ten açıklama: KDV yüzde 10'a yükseltildi, ilaca zam gelecek mi?
TEİS'ten açıklama: KDV yüzde 10'a yükseltildi, ilaca zam gelecek mi?
İşsizlik oranı Mayıs'ta tek haneye indi
İşsizlik oranı Mayıs'ta tek haneye indi
Tarife bekleyen fırıncılar, ekmeğin 7 lira olmasını istiyor
Tarife bekleyen fırıncılar, ekmeğin 7 lira olmasını istiyor
Ek bütçe, yeni vergiler getirir mi?
Ek bütçe, yeni vergiler getirir mi?
Zam teklifi için gözler Genel Kurul'da olacak
Zam teklifi için gözler Genel Kurul'da olacak
Emekli ile memura zam ve refah payında merak edilenler
Emekli ile memura zam ve refah payında merak edilenler
İkinci el araç yüzde 20 daha ucuz olmalı
İkinci el araç yüzde 20 daha ucuz olmalı
Zonguldak'ta hastaneleri su bastı: Acil servisler kullanım dışı kaldı
Zonguldak'ta hastaneleri su bastı: Acil servisler kullanım dışı kaldı
MSB: 2 asker şehit oldu
MSB: 2 asker şehit oldu
Adalet Bakanı Tunç, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulunacak
Adalet Bakanı Tunç, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulunacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Biden, Erdoğan'ın İsveç ile ilgili adımını memnuniyetle karşıladı

"Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 23:45, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 23:30
Yazdır
Biden, Erdoğan'ın İsveç ile ilgili adımını memnuniyetle karşıladı

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye iletme taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım." ifadesini kullandı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamak üzere TBMM'ye iletme taahhüdü dahil Türkiye, İsveç ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yayımlanan açıklamayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

"Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım." ifadesini kullanan Biden, İsveç'i NATO'nun 32. müttefiki olarak karşılamayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e de kararlı desteği için teşekkür etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber