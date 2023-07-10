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İzmir'de suya yüzde 43,48 zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir ve Su Kanalizasyon İdaresi İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı Temmuz ayı olağanüstü genel kurulunda, 1 Ağustos 2023'ten geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 43,48 zam yapılması kararlaştırıldı. Zam önerisi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 23:34, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 23:44
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İzmir'de suya yüzde 43,48 zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı olağan toplantısı birinci birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde yapıldı. Kültürpark Fuar Alanı 4 No'lu Holde gerçekleştirilen birleşimde gündem maddeleri oy birliği ile kabul edilirken oturumun sonunda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 12 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmirle ilgili taleplerin olduğu bir mektup yazdığını söyledi. Mektubun içeriğiyle ilgili bilgi veren Başkan Soyer, AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ya da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e birlikte ziyaret ederek talepleri iletme teklifinde bulundu.

SOYER'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MEKTUP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubun içeriğini meclis üyeleriyle paylaşan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bakanlık veya diğer kamu kurumlarından talep ettiği 34 başlıktan oluşan isteklerinden örnekler verip, şöyle konuştu:

"İzmir'in hakkını verin. CHP'li belediye başkanı var diye İzmir'i cezalandırmayın. Örneğin 7 yıldır ihalesi yapılmayan Halkapınar-Otogar Metrosu. Örneğin 4 yıldır ihalesine çıkılmayan Elektrik Fabrikası satışı. Örneğin yaklaşık 1 yıldır yurtdışı borçlanma izni verilmeyen Çiğli Tramvayı. Örneğin yine yaklaşık 1 yıldır Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda sadece onay bekleyen 30 milyon Euro'luk Narlıdere Metrosu kredisi gibi. Hak ettiğinden kısmayın. Zira İzmirli haksızlığa gelmez. Ekte listelenenler uzun yıllardır cevap bile verilmemiş taleplerin bazı örnekleridir. İzmirli 45 verip 1 almayı istemiyor. İzmirli vakit kaybetmek istemiyor. İzmirli hakkını istiyor."

AK PARTİ GRUBUNA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA ZİYARET ÇAĞRISI

Mektubun ardından AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'a seslenen Soyer, "Sayın Hızal, sizden rica ediyorum. Gelin beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gidelim, ne zaman derseniz, sadece bir onay bekleyen 30 milyon Euro'luk Narlıdere Metrosu'nun hayata geçmesi için birlikte hareket edelim" dedi.

Hızal ise, "Asla 'bizim başkanımız değilsiniz' demedik. Bugün veya bundan sonraki süreçte, İzmir'in menfaati için ne gerekiyorsa, bütün grup temsilciler ile elimizi taşın altına koyarız, bazen bir telefon, bazen bir mesaj ile konuşma ile çözülebilecek sorunları gördük ve çözdük. Biz bu anlamda, elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye cevap verdi.

SUYA YÜZDE 43,48 ZAM

İzmir'de, 2022 yılında İzmir ve Su Kanalizasyon İdaresi (İZSU) genel kurulunda alınan kararla her ay Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında yapılan tarifelerin düzenlenmesi uygulamasına Sayıştay raporu doğrultusunda son verildi. İZSU tarafından aylara bölünerek yapılan düzenlemeler yerine tarifeler yılda 2 defa yapılan genel kurullarda belirlenmesi kararı alındı. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı Temmuz ayı olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda, 1 Ağustos 2023'den geçerli olmak üzere suya yüzde 43,48 zam yapılması önerisi AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu kabul edildi. Konutlarda 0-10 metreküp arası 20,08 TL olan ücret 28,81 TL'ye, 25,67 TL olan 11-20 metreküp arası kullanım 36,84 TL'ye, 21 ve üstü ise 48,07 TL'den 68,98 TL'ye yükseldi. Konut dışı kullanımlarda 0-10 metreküp kullanım 40,15 TL'den 57,62 TL'ye, 11-20 metreküp kullanım 51,35 TL'den 73,68 TL'ye ve 21 ve üzeri metreküp kullanım ise 96,19 TL'den 137,96 TL'ye çıktı.

Önergeyle ilgili söz alan AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, bütçe kaybına karşılık kasım ayına kadar yüzde 43,48 zam yapıldığını söyledi.

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