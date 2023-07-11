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Karadeniz'de sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sel sırasında kaybolan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu zemini çöken fabrikada bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ordu'nun Fatsa ilçesinde de selde kaybolan 1 kişi aranıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 13:58, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 14:22
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde yaşayan Hüseyin Topçuoğlu sel sırasında kayboldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler Topçuoğlu'nun cansız bedenine ulaştı.

Giresun'da fabrikanın deposunda çökme

Giresun'da etkili olan şiddetli yağışların ardından Üçtepe beldesindeki bir su fabrikasının depo bölümünün zemininde çökme meydana geldi. Fabrikada çalışan 3 işçi toprak altında kaldı.

İş makinelerinin de destek verdiği çalışmada toprak altından sağ çıkarılan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, göçük altında kalan diğer işçiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'da kayıp kadın aranıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesi Yavaş mahallesinde yaşayan Naciye Yılmaz da sel sırasında kayboldu. 59 yaşındaki kadının dereye düştüğü tahmin ediliyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bölgeye ambulans ve 2 UMKE ekibinin görevlendirildiğini duyurdu.

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