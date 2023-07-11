Karadeniz'de sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bölgeye ambulans ve 2 UMKE ekibinin görevlendirildiğini duyurdu.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Yavaş mahallesinde yaşayan Naciye Yılmaz da sel sırasında kayboldu. 59 yaşındaki kadının dereye düştüğü tahmin ediliyor.

Giresun'da etkili olan şiddetli yağışların ardından Üçtepe beldesindeki bir su fabrikasının depo bölümünün zemininde çökme meydana geldi. Fabrikada çalışan 3 işçi toprak altında kaldı.

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