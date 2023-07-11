7 aylık kayıt 1 günde yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yurt dışından getirilen cep telefonlarını kayıt için alınan tutar 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseltildi.

Bu karar sonrası eski kayıt ücretleri ile cep telefonu almak ve kaydettirmek isteyenler, hem sınır kapılarında hem de e-Devlet sistemlerinde yoğunluğa sebep oldu. Bu süreçte yaklaşık 400 bin kişi 6 bin 91 TL'ye kayıt yaptırdı. Bu da neredeyse 2023 yılında yapılan kayıt sayısına eşit oldu.

2020 YILININ 5 KATI!



Ayrıca 7 Temmuz'da yapılan kayıtların 2020 yılı boyunca yapılan kaydın 5 katı, 2021 yılındaki kayıtların ise 3,5 katı olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra 2023 yılının ilk 7 ayında yapılan kayıt sayısının ise 2022 yılında yapılan kayıt sayısından çok daha fazla olduğu belirtildi.

Zamlı tarife öncesinde 20 bin lira yerine 6 bin lira ödemek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına akın etmiş, Karadeniz Sahil Yolu'nda 15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa'yı geçerek, Hopa'ya kadar uzanmıştı.

Burak Doğan