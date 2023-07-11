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Doğduğundan beri ağlıyordu, sebebi ortaya çıktı

Iğdır'da 2 ay önce doğan Adem bebeğin sürekli ağlamalarının sebebi vücudunda unutulan enjeksiyon iğnesi olduğu ortaya çıktı. Nerede unutulduğu bilinmeyen iğneyle 2 ay boyunca acılar çeken bebeğin durumunu annesi fark etti. Baba, hukuk mücadelesi başlattı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 09:11, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 09:13
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Doğduğundan beri ağlıyordu, sebebi ortaya çıktı

Bebeğin arka bacak kısmında bir kızarıklık fark eden anne, böcek ısırığı sansa da daha sonraki gün bir demir parçası gördü. Biraz incelemenin ardından bebeğin bacağına saplanmış halde bulunan yaklaşık 4 santimlik iğne parçasıyla yaşadığı anlaşıldı.

Hemen bacağına saplanan enjeksiyon iğnesini bebeğinin bacağından çıkaran baba Ümit Gökdere, 'O an yeniden doğdu gibi' diyerek yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Gökdere; "Çocuğum iki ay önce Devlet Hastanesinde dünyaya geldi. Daha sonra bizi tabucu ettiler. Rutin aşıları için 14 Kasım Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağına götürdük. Çocuk sürekli rahatsız olup ağlıyordu. Çocuğun gazı olduğundan dolayı sürekli ağlıyor sandık. İki gün önce bir kızarıklık fark ettik. Sinek veya her hangi bir haşare böceğinin ısırdığını sandık ve önemsemedik. Dün annesi demir parçası fark etti. Baktığımızda iğne olduğu fark ettik. İğneyi dikkatli bir şekilde çıkardım. O andan sonra bebeğimiz sanki yeniden doğdu. 2 ay o iğnenin acısına katlanmış" dedi.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTILAR

Hukuki işlemleri başlattıklarını söyleyen Baba Gökdere; "O iğne yetişkinlere yapılan enjeksiyonun iğnesi. Muhtemelen ya hastanede yada sağlık ocağında iğne yaparken kırılmış ve bebeğin içinde kalmış. İğneyi çıkarıp Devlet Hastanesine götürdük. Oradaki doktorlar müdahalede bu iğnenin bu türlü çocuklara uygun olmadığını söylediler. Biz çocuğumuzun filmleri çektirdik, detaylı kontrol için Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesine götüreceğiz. Burada ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım.

Devlet hastanesinde adli vaka olarak kaydettiler. Yani bizim canımız yandı, kimsenin canı yanmasın. Bir bebeğin bu halde aylarca yaşadığını düşünün. Bir şey söylemiyor, derdini anlatamıyor. Neyse ki geçte olsa fark ettik. Vücut büyüdükçe iğne dışa doğru çıkmış. Bu büyük bir ihmal. Bizim birilerini dava etme derdimiz yok ama bu konuda çok daha hassas olunması için mücadelemiz devam edecek" dedi. FURKAN NEHRİ - HALİT ÖZTÜRK

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