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Aydın'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde otomobil ile iki kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 10:04, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 11:11
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Ahmet Çatak idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Kızıldere Mahallesi'nde yol kenarındaki bariyere çarptı.

Yoldan geçen Halis Atıkan idaresindeki 20 BS 861 plakalı kamyon, otomobilin yaptığı kazayı görüp bölgede duran Emin Bosun'un kullandığı 20 NB 616 plakalı kamyona çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Bosun yönetimindeki kamyon, otomobile çarparak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede otomobil sürücüsü Ahmet Çatak'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobilde bulunan, sürücü Çatak'ın kızı Alina Çatak, eşi Keziban Çatak ile diğer kızı Mila Çatak ile yaralanan kamyon sürücüleri sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Alina Çatak, kaldırıldığı Buharkent Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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