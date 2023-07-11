Aydın'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yaralılardan Alina Çatak, kaldırıldığı Buharkent Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilde bulunan, sürücü Çatak'ın kızı Alina Çatak, eşi Keziban Çatak ile diğer kızı Mila Çatak ile yaralanan kamyon sürücüleri sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

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