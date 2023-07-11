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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.379,29 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 13:20, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 13:19
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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

BIST 100 endeksi, 6.379,29 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 47,71 puan ve yüzde 0,76 değer kazancıyla 6.318,13 puan oldu. Toplam işlem hacmi 60,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,30 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile elektrik oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2023'te cari işlemler hesabı 7 milyar 933 milyon dolar açık verdi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta dün gerçekleşen görüşmede önemli kararlar alınırken, Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, Vilnius'ta yapılan anlaşmanın Türk varlıklarını olumlu etkilemesinin beklendiğini kaydetti.

ABD'de enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörülerin günden güne güç kazandığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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