Bakan Kacır açıkladı: Selden etkilenen illere kredi desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacağını duyurdu.

Bakan Kacır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, selden etkilenen illerdeki KOBİ'ler için KOSGEB Acil Destek Kredisi'ni hızla devreye aldıklarını belirterek, "Felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kacır, paylaşımında söz konusu krediye ait kar payı veya faizinin tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağı bildirildi.

- Acil Destek Kredisi Program detayları

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, Acil Destek Kredisi Programı, 2023 yılı içerisinde yaşanan aşırı yağışlardan etkilenen Bartın, Düzce, Ordu, Zonguldak, Samsun, Kastamonu ve Sinop'taki işletmeler için geçerli olacak.

Anaparası banka kaynaklarından karşılanmak üzere kullandırılacak kredilerde işletme başına azami limit 2022 yılı net satış hasılatı 300 bin liranın altında olan işletmeler için 200 bin lira olarak sağlanacak.

Söz konusu illerde 2022 yılı net satış hasılatı 300 bin lira ve üstünde olan KOBİ'ler için ise 300 bin lira kredi kullandırılabilecek.