Bakan Kacır açıkladı: Selden etkilenen illere kredi desteği

Bahçeli'den 'emeklilere de seyyanen zam yapılsın' çağrısı
Bahçeli'den 'emeklilere de seyyanen zam yapılsın' çağrısı
Memur ve emeklilere zam teklifi için gözler TBMM'de
Memur ve emeklilere zam teklifi için gözler TBMM'de
Ankara'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
Motorine yeniden zam bekleniyor
Motorine yeniden zam bekleniyor
'22 bin TL, bekar memurları da kapsamalı'
'22 bin TL, bekar memurları da kapsamalı'
Yetenek avcısı liseler: LGS tercihlerinde bu okulları göz ardı etmeyin
Yetenek avcısı liseler: LGS tercihlerinde bu okulları göz ardı etmeyin
7 aylık kayıt 1 günde yapıldı
7 aylık kayıt 1 günde yapıldı
Bakan Bolat: İkinci el otoda fiyatlar gevşedi
Bakan Bolat: İkinci el otoda fiyatlar gevşedi
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı
Litvanya'da üçlü zirve: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
Litvanya'da üçlü zirve: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
Bakan Tekin açıkladı: Yeni öğretmen ataması yapılacak mı?
Bakan Tekin açıkladı: Yeni öğretmen ataması yapılacak mı?
Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
Belediye başkanının makamında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Belediye başkanının makamında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
CHP 'memur maaş düzenlemesini' Anayasa Mahkemesine götürecek
CHP 'memur maaş düzenlemesini' Anayasa Mahkemesine götürecek
Sıcak hava dalgası geliyor
Sıcak hava dalgası geliyor
THY'den THY logosuyla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı
THY'den THY logosuyla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı
Bakan Koca'dan Bartın ve Zonguldak'taki sel felaketine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Bartın ve Zonguldak'taki sel felaketine ilişkin açıklama
'Biz emeğimizin karşılığının peşindeyiz, maaş ya da ücret yarışı içinde değiliz
'Biz emeğimizin karşılığının peşindeyiz, maaş ya da ücret yarışı içinde değiliz
EYT'liler dahil tüm emeklileri kapsayan zam teklifi Meclis'te
EYT'liler dahil tüm emeklileri kapsayan zam teklifi Meclis'te
İzmir'de orman yangını: Vatandaşlar denizden tahliye ediliyor
İzmir'de orman yangını: Vatandaşlar denizden tahliye ediliyor
Akıllı sistemle Bakanlık binasında 100 milyon lirayı aşkın tasarruf
Akıllı sistemle Bakanlık binasında 100 milyon lirayı aşkın tasarruf
ASO Başkanı: Camiden anons yaptırarak eleman arıyoruz ama gelen yok
ASO Başkanı: Camiden anons yaptırarak eleman arıyoruz ama gelen yok
Togg'a şimdi de KDV zammı geldi
Togg'a şimdi de KDV zammı geldi
Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın, İsveç'in de önünü açalım
Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın, İsveç'in de önünü açalım
Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı
Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı
AFAD'dan 13 il için 'turuncu kod'lu sağanak uyarısı
AFAD'dan 13 il için 'turuncu kod'lu sağanak uyarısı
Dünya nüfusu 8 milyarı geçti: Türkiye'nin nüfus sıralamasındaki yeri
Dünya nüfusu 8 milyarı geçti: Türkiye'nin nüfus sıralamasındaki yeri
Yemekten sonra fenalaşıp ölmüştü: 454 gündür sebebi aranıyor
Yemekten sonra fenalaşıp ölmüştü: 454 gündür sebebi aranıyor
TEİS'ten açıklama: KDV yüzde 10'a yükseltildi, ilaca zam gelecek mi?
TEİS'ten açıklama: KDV yüzde 10'a yükseltildi, ilaca zam gelecek mi?
İşsizlik oranı Mayıs'ta tek haneye indi
İşsizlik oranı Mayıs'ta tek haneye indi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Kacır açıkladı: Selden etkilenen illere kredi desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere KOSGEB tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 10:30, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 10:54
Yazdır
Bakan Kacır açıkladı: Selden etkilenen illere kredi desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacağını duyurdu.

Bakan Kacır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, selden etkilenen illerdeki KOBİ'ler için KOSGEB Acil Destek Kredisi'ni hızla devreye aldıklarını belirterek, "Felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kacır, paylaşımında söz konusu krediye ait kar payı veya faizinin tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağı bildirildi.

- Acil Destek Kredisi Program detayları

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, Acil Destek Kredisi Programı, 2023 yılı içerisinde yaşanan aşırı yağışlardan etkilenen Bartın, Düzce, Ordu, Zonguldak, Samsun, Kastamonu ve Sinop'taki işletmeler için geçerli olacak.

Anaparası banka kaynaklarından karşılanmak üzere kullandırılacak kredilerde işletme başına azami limit 2022 yılı net satış hasılatı 300 bin liranın altında olan işletmeler için 200 bin lira olarak sağlanacak.

Söz konusu illerde 2022 yılı net satış hasılatı 300 bin lira ve üstünde olan KOBİ'ler için ise 300 bin lira kredi kullandırılabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber