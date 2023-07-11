Şanlıurfa'da arının soktuğu kişi öldü

Alerjisi olduğu öğrenilen Almas'ın daha önceki yıllarda da arı sokması sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Yakınları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Almas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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