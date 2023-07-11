Bahçeli'den 'emeklilere de seyyanen zam yapılsın' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında emekli zamlarına değindi.

MHP lideri şunları söyledi: "Emeklilerimizi yapılan yüzde 25 maaş zammı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. İlk olarak memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 binlik artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına da yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir."

Emeklilere yüzde 25'lik zam teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Birçok kesim zammı yetersiz bulurken, artışın kök aylıklara yansıtılması nedeniyle 7 bin 500 lira alan emeklilerden bazısı hiç artış görmeyecek.