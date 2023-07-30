2008 sonrası polis olanlar, hangi yaşta ve hangi statüde emekli olurlar?





2008 sonrası polis memuru olanlar da isteğe bağlı sigortalı olabilir, ancak 5510'a tabi oldukları için memuriyet dışında isteğe bağlı iştirakçi olarak geçen süreleri esnaflık statüsünde değerlendirilir. Emeklilik kazanımları da 5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmü uygulanır, azami çalışabilecekleri yaş haddinde ise 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmü uygulanır. 55 yaş haddinden yıpranma payları düşülmez.

Soru: Merhabalar Memurlar.Net Daha önce isteğe bağlı iştirakçilik ile ilgili sorular sormuştum ve bunun cevabını ana sayfanızda yayınlamıştınız bu cevap binlerce meslektaşımızın kafasındaki soru işaretlerini gidermişti.

Şimdi ise farklı bir sorum var. O da şudur: Polis memurları olarak (2008 sonrası memurlar için 5510 sayılı kanuna tabi olanlar)20 hizmet yılını yıpranma ile birlikte doldurduğumuz takdirde emekliliği hak ettiğimiz tarih 55 yaş oluyor.(20 yaşında mesleğe girmiş biri için) Bu şekilde 20 hizmet yılını dolduran ve bu süre sonunda emekliliğe başvuran biri maaşlı ve ikramiyeli emekliği 55 yaşında mı hak eder yoksa farklı bir tarih mi oluyor? Bu konuda bir karmaşıklık var, 20 yıl dolunca emeklilik talep eden bir kişi kaç yaşında emekliliği hak eder? Emekliliğe yaş haddinden önce başvurulduğu için esnaf statüsü olan yaştan mı emekli olunuyor?

Şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar dilerim.



Detaylar/Değerlendirmeler:

2008 sonrası polis memur olanların isteğe bağlı iştirakçilik konusundaki değerlendirmelerimiz https://www.memurlar.net/haber/928754/ adresimizde yer almıştır.



Bu değerlendirmelerimizde, 5510'a tabi memurların isteğe bağlı sigortalılık sürelerinin memurluk dışında değerlendirileceği ve bu sürelerin esnaf statüsünde geçmiş bir hizmet olarak kabul edilmesi gerektiği hususları yer almıştır.

5510'a tabi polis memurların emeklilik şartları (5510 sayılı Kanun Madde 28):

5510'a tabi olanlar, yani 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olan ve 2008 yılı Ekim ayından önce hiçbir statüde çalışılmış hizmetleri olmayanlar hakkında emeklilik şartları 5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmünde yer almaktadır. Bu madde hükmü gereği;

Kadın ise 58 yaş, erkek ise 60 yaşını doldurmaları ve her ikisi için de 9000 gün SGK primleri ödenmiş hizmetlerinin olması gerekmektedir.

Ancak, bu yaşlar;

1/1/2036 ila 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,

1/1/2038 ila 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,

1/1/2040 ila 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,

1/1/2042 ila 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,

1/1/2044 ila 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,

1/1/2046 ila 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,

1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65,



olarak uygulanmakta ve bu yaş hadlerinin uygulanmasında 9000 prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınmaktadır.

Örnek yaş durumları:

- 2.10.2012 tarihinde göreve başlayan 1.1.1987 doğumlu erkek memur, 9000 günü 12.3.2037 tarihinde tamamlamakta olacağından, kişi 5510 sayılı Kanunun 28. maddesindeki kademeli geçiş grubunda sayılan 61 yaşını dolduracağı tarihte yaşlılık aylığı bağlanabilecektir

- 12.3.2016 tarihinde göreve başlayan 1.1.1987 doğumlu erkek mühendis, 9000 günü 12.3.2041 tarihinde tamamlamakta olacağından, kişi 5510 sayılı Kanunun 28. maddesindeki kademeli geçiş grubunda sayılan 63 yaşını dolduracağı tarihte yaşlılık aylığı bağlanabilecektir.

- 02.09.2015 tarihinde göreve başlayan 1.1.1987 doğumlu erkek memur, 9000 günü 02/09/2040 tarihinde tamamlar ve 5510 sayılı Kanunun 28 inci madde hükmünde yer alan ve yukarıda belirttiğimiz kademeli geçiş grubunda sayılan 63 yaşını dolduracağı tarihte yaşlılık aylığı bağlanabilecektir,



Azami görev yapabilecekleri yaş hadleri (5434 sayılı Kanun Madde 40):

Emniyet mensuplarının azami görev yapabilecekleri yaş hadleri şöyledir:



- Her derecedeki emniyet müdürleri ve emniyet ve polis müfettişleri 60 yaş.

- Emniyet müfettiş yardımcıları ve emniyet amirleri 58 yaş

- Başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları 56 yaş,

- Kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memurları 55 yaş.

Bu yaşları doldurduklarında görevlerinden resen emekli edilmektedirler. Yani bu yaşların dolumunda görev yapamazlar ve görevleri ile ilişikleri kesilir ve emeklilik işlemleri uygulanır.



Yıpranma paylarının uygulanması (5510 sayılı Kanun Madde 41):

5510'a tabi memurlardan yıpranma payı olan mesleklerini yapanlar için yıpranma paylarının hizmet ve emeklilik yaş hadlerinden indirilmesinde azami 3 yılı geçmemek üzere yarısı esas alınmaktadır. Yani 7 yıl yıpranma payı olan kişinin azami 3 yılı esas alınmaktadır. 4 yıl ise 2 yıl, 3 yıl ise 1,5 yıl gibi. Dolayısıyla 5434'e tabi olan memurlar gibi yıpranma paylarının tamamı emeklilik yaş hadlerinden indirilmemektedir.



Yıpranma payları 55 yaş haddinden düşülerek emeklilik yaş haddi belirlenir mi?

Yukarıda belirttiğimiz azami görev yapabilecekleri yaş hadleri, görev yaptıkları sürece uygulanan yaş hadleridir, bu yaş hadlerinden yıpranma payı indirilmek suretiyle emeklilik yaş hadleri belirlenmez.

Yıpranma paylarının yaş hadlerinden indirilmesinde esas alınacak yaş hadleri ise yukarıda belirttiğimiz Madde 28 hükmünde belirlenen yaş hadleri olur.

55 yaşından önce istifa eden polis memurları da 55 yaş haddinden dolayı emekli olamaz, dolayısıyla yukarıda belirttiğimiz hizmet ve yaş şartlarına tabi olarak emeklilik haklarını kazanırlar.



Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:



2008 sonrası erkek memurlar en erken 60 yaşını doldurduklarında emekli olurlar, yıpranma paylarının da azami 3 yılı geçmemek üzere yarısı bu yaş haddinden indirildiğinde de 57 yaşını doldurdukları tarih olur. ANCAK, yukarıda belirttiğimiz gibi polis memurlarının azami çalışabilecekleri yaş haddi 55 yaşını doldurdukları tarih olur, dolayısıyla yıpranma payının düşülmesiyle emeklilik şartları kazanılmaz. Bu bağlamda sizin zorunlu emeklilik tarihinizin, yani maaşlı ve ikramiyeli emeklilik tarihinizin görevde kalmak şartıyla 55 yaşınızı doldurduğunuz tarih olacağını değerlendirmekteyiz.

Şayet, 55 yaşından önce görevden ayrılma ve başka bir statüde çalışma halinde de hizmet bütünleşerek aylık bağlanma şartlarında yukarıda yer alan hükümler uygulanır, dolayısıyla polislik mesleğinde olmayacağınız için de 55 yaş şartı, yine yukarıda belirttiğimiz gibi 57 yaş şartına tabi olacağını değerlendirmekteyiz. Aylık bağlanacak statüde ise 1 Ekim 2008 tarihinden önce hiçbir statüde çalışılmış hizmet olmamak şartıyla, tüm çalışma süresi içerisinde hangi statü fazla ise o statüde emeklilik için aranılan şartların uygulanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

