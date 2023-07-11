Elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Samsun Vezirköprü nüfusuna kayıtlı olan Türker'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaatın olduğu bölgede inceleme başlattı.

Yaralı işçi, arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Emirhan Türker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net