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Marmara Bölgesi'nin en başarılı belediye başkanları

ALF Araştırma, Marmara Bölgesi'nin en başarılı belediye başkanları araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 13:09, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 13:11
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Marmara Bölgesi'nin en başarılı belediye başkanları

ALF Araştırma 'Halkın Belediye Başkanları ile ilgili kanaatlerini' tespit etmek amacıyla 5-9 Temmuz arasında araştırma yaptı.

İşte araştırma sonuçları;

"Halkın Belediye Başkanları ile ilgili Kanaatlerini" tespit etmek amacıyla, yaptığımız araştırma sonuçları bu kez Marmara Bölgesi'nden.

5-9 Temmuz 2023 tarihinde 8800 kişi ile yüzyüze yapılan araştırma sonuçlarına göre
Marmara Bölgesi'nin "EN Başarılı" 10 İlçe Belediye Başkanı.

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