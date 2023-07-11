Marmara Bölgesi'nin en başarılı belediye başkanları
ALF Araştırma, Marmara Bölgesi'nin en başarılı belediye başkanları araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 13:09, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 13:11
ALF Araştırma 'Halkın Belediye Başkanları ile ilgili kanaatlerini' tespit etmek amacıyla 5-9 Temmuz arasında araştırma yaptı.
İşte araştırma sonuçları;
"Halkın Belediye Başkanları ile ilgili Kanaatlerini" tespit etmek amacıyla, yaptığımız araştırma sonuçları bu kez Marmara Bölgesi'nden.
5-9 Temmuz 2023 tarihinde 8800 kişi ile yüzyüze yapılan araştırma sonuçlarına
göre
Marmara Bölgesi'nin "EN Başarılı" 10 İlçe Belediye Başkanı.