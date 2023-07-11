Menemen Belediyesi SGK'ya olan tüm borçlarını ödedi

Belediyeden SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt'un, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ı ziyaret etiyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kurt, 12 Mart'ta kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir kanun yayımlandığını belirterek, Menemen Belediyesinin bu kapsamda prim borçlarını ödeyebilmek noktasında 7440 sayılı yasadan istifade ettiğini vurguladı.

Kurt, belediyeye ait borçların tamamının kapatılması nedeniyle Pehlivan'a ve emekleri geçenlere teşekkür etti.

Pehlivan da göreve geldiğinde Türkiye'nin en borçlu belediyesi konumunda olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"14 yıldır çalışanların ödenmeyen ikramiyeleri, 4,5 geriden gelen maaşları ve Menemen esnafına olan çok ciddi borç yüklerinden tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte gösterdiğimiz emek ve çaba sayesinde kurtulduk. Artık tüm personelimiz maaşlarını, ikramiyelerini gününde alıyor. Çalışanlarımıza, esnafımıza, sigortaya ya da vergi dairesine tek bir kuruş borcumuz yok. Ne yazık ki personellerimizin SGK primleri de ödenmemiş. Hatta bunların içinde 30 yıl önceden kalan borçlar tespit ettik. Bizler belediyemizin bu konusunu kendi konumuz gibi gördüğümüz için, böyle bir duruma düşülmemesi, personellerimizin gelecekte de üzücü bir durumla karşılaşmaması için, tüm bu borçlarımızı kapattık. SGK'ya borcu olmayan İzmir'deki ilk ve tek belediye olma başarısını gösterebildiğimiz için de kendimizi mutlu addediyorum."