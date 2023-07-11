2023 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Bakan Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: 108,6 milyar dolara çıktı
Bakan Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: 108,6 milyar dolara çıktı
Öğretmenler öğrencilerin geleceği için mesaide
Öğretmenler öğrencilerin geleceği için mesaide
Gram altında rekor! 1.623 TL'ye yükseldi
Gram altında rekor! 1.623 TL'ye yükseldi
Bahçeli'den 'emeklilere de seyyanen zam yapılsın' çağrısı
Bahçeli'den 'emeklilere de seyyanen zam yapılsın' çağrısı
Memur ve emeklilere zam teklifi için gözler TBMM'de
Memur ve emeklilere zam teklifi için gözler TBMM'de
Ankara'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
Motorine yeniden zam bekleniyor
Motorine yeniden zam bekleniyor
'22 bin TL, bekar memurları da kapsamalı'
'22 bin TL, bekar memurları da kapsamalı'
Yetenek avcısı liseler: LGS tercihlerinde bu okulları göz ardı etmeyin
Yetenek avcısı liseler: LGS tercihlerinde bu okulları göz ardı etmeyin
7 aylık kayıt 1 günde yapıldı
7 aylık kayıt 1 günde yapıldı
Bakan Bolat: İkinci el otoda fiyatlar gevşedi
Bakan Bolat: İkinci el otoda fiyatlar gevşedi
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı
Litvanya'da üçlü zirve: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
Litvanya'da üçlü zirve: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
Bakan Tekin açıkladı: Yeni öğretmen ataması yapılacak mı?
Bakan Tekin açıkladı: Yeni öğretmen ataması yapılacak mı?
Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
Belediye başkanının makamında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Belediye başkanının makamında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
CHP 'memur maaş düzenlemesini' Anayasa Mahkemesine götürecek
CHP 'memur maaş düzenlemesini' Anayasa Mahkemesine götürecek
Sıcak hava dalgası geliyor
Sıcak hava dalgası geliyor
THY'den THY logosuyla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı
THY'den THY logosuyla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı
Bakan Koca'dan Bartın ve Zonguldak'taki sel felaketine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Bartın ve Zonguldak'taki sel felaketine ilişkin açıklama
'Biz emeğimizin karşılığının peşindeyiz, maaş ya da ücret yarışı içinde değiliz
'Biz emeğimizin karşılığının peşindeyiz, maaş ya da ücret yarışı içinde değiliz
EYT'liler dahil tüm emeklileri kapsayan zam teklifi Meclis'te
EYT'liler dahil tüm emeklileri kapsayan zam teklifi Meclis'te
İzmir'de orman yangını: Vatandaşlar denizden tahliye ediliyor
İzmir'de orman yangını: Vatandaşlar denizden tahliye ediliyor
Akıllı sistemle Bakanlık binasında 100 milyon lirayı aşkın tasarruf
Akıllı sistemle Bakanlık binasında 100 milyon lirayı aşkın tasarruf
ASO Başkanı: Camiden anons yaptırarak eleman arıyoruz ama gelen yok
ASO Başkanı: Camiden anons yaptırarak eleman arıyoruz ama gelen yok
Togg'a şimdi de KDV zammı geldi
Togg'a şimdi de KDV zammı geldi
Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın, İsveç'in de önünü açalım
Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın, İsveç'in de önünü açalım
Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı
Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı
AFAD'dan 13 il için 'turuncu kod'lu sağanak uyarısı
AFAD'dan 13 il için 'turuncu kod'lu sağanak uyarısı
Dünya nüfusu 8 milyarı geçti: Türkiye'nin nüfus sıralamasındaki yeri
Dünya nüfusu 8 milyarı geçti: Türkiye'nin nüfus sıralamasındaki yeri
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

2023 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ek bütçe teklifinin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 13:26, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 13:27
Yazdır
2023 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, komisyon başkanlığına seçilmesinden dolayı Mehmet Muş'u tebrik ederek, komisyonun tüm üyelerinin önemli bir görev yaptığını söyledi.

Ek bütçenin, genel bütçe gibi görüşülmeyip kanun gibi görüşülmesinin neden olduğu anayasal sorunlar bulunduğunu ileri süren Özel, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun, torba kanun tekliflerinin görüşülmesi bakımından bir alt meclis gibi çalıştığını öne sürdü.

Tali komisyonlara sevk edilmesi gereken konuların da burada görüşüldüğünü ifade eden ve buna yönelik eleştirilerini sıralayan Özel, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun enerjisini uzmanlık alanındaki konulara harcaması gerektiğini belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, bütçenin görüşülme usulünün Anayasa'da ayrıntılı biçimde tanımlandığını dile getirerek, ek bütçenin de genel bütçe gibi görüşülmesinin doğru olduğunu savundu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sunumuna başladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber