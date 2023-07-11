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Türkülere konu olan Ordu'nun dereleri yıktı geçti

Türkülere konu olan Ordu'nun dereleri yaşanan son sel felaketinde taşarak büyük zararlara yol açtı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 16:03, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 16:03
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Türkülere konu olan Ordu'nun dereleri yıktı geçti

Ordu'da etkili olan sağanak yağışların ardından Altınordu ilçesinde mahalleleri birbirine bağlayan yoldaki köprü yıkıldı. Köprünün bulunduğu yol ulaşıma kapatılırken, ulaşım farklı güzergahlardan sağlanıyor. Ordu genelinde etkili olan ve 3 gün boyunca devam eden sağanak yağışların ardından il genelinde çok sayıda heyelanlar meydana geldi, ev ve iş yerleri ile araçlar zarar gördü. Yağışların ilk günü olan 8 Temmuz gecesi Karadeniz Sahil Yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı, yapılan çalışmaların ardından ertesi gün ulaşıma açıldı.

Mahalleler arası ulaşım sağlayan köprü yıkıldı

Karacaömer Mahallesi'nde Civil Irmağı üzerinde bulunan ve mahalleler arasındaki ulaşımı sağlayan Artıklı Köprüsü sel suları ile birlikte yıkıldı. Ulaşım kapanırken, bölgedeki elektrik direkleri de yıkıldı, tarım arazileri ve yollar hasar gördü.

"Ulaşım farklı noktalardan oluyor"

Salih Yılmaz isimli mahalle sakini, sağanak yağışlar sonrası Civil Irmağı'nın taştığını ve köprünün yıkıldığını belirterek, "Mahallelere ulaşım sağlayan köprü, şuanda ulaşım yok. Dün öğlen saatlerinde yıkıldı. Ulaşım farklı noktalardan oluyor" dedi.

"Çok şükür can kaybı yok"

Dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası köprünün yıkıldığını söyleyen Anıl Yeşil, yollarda da hasar olduğunu belirterek, "Burada epey bir zarar var, bahçelerin kenarlarındaki yollar da gitmiş, hasarlar var. Biz geldiğimiz elektrik direkleri de yıkılmıştı. Allah'a şükürler olsun ki can kaybı ve yaralı yok. Yağışlar çok fazla etkili oldu" şeklinde konuştu.

"Sel olurken ağlayarak burada nöbet tuttuk"

Nami Sayan isimli vatandaş da caminin etrafında nöbet tuttuklarını söyledi. Sayan, "Elimizden gelen bir şey yoktu. Allah beterinden esirgesin, şu anda camimiz tehlikede. Köprü buradan Çambaşı Yaylası'na kadar yaklaşık 15 mahalleye bağlantı sağlıyor. Biz de orayı kullanıyorduk. Sel sularına dayanamadı ve yıkıldı" ifadelerini kullandı.

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