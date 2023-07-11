Kılıçdaroğlu, Can Atalay'ı ziyaret edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, KRT yayınında yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gezi davası tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvurduğunu söyledi.

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