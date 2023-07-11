TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Önder başkanlığında toplandı.

Önder, yeni yasama yılının barışa, özgürlüğe, demokrasiye, kardeşliğe hizmet etmesini dilediğini, oturduğu makamı hiyerarşik yer olarak görmediğini, Meclis'i birlikte yöneteceklerini belirtti.

"Asıl olan ifade özgürlüğünün olabildiğince etkin kullanılması ve halkın düşüncelerinin kürsüde dile getirilmesidir." diyen Önder, "Bu görüşmelerin sağlıklı yürümesi için dayanacağımız iki temel kavram tahammül ve saygı kavramlarıdır. Parlamenter tarihimizde siyaseten iktidar olmakla siyaseten mahkum olmak arasında kıl payı fark var. Siyaseten hasım olanlar bir müddet sonra iktidarın siyasi ortağı ya da belirleyeni olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Önder, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın da bir an önce görevine dönmesini dilediğini söyledi.

Atalay'ın görüşlerini Meclis'te dile getirmesinin sağlanmasının herkesin görevi olduğunu ifade eden Önder, "Seçilmiş siyasetçilere dönük hoyratlıklar hepimizin sorunu olmak durumunda. Bu uygulamalar son zamanlarda gözle görülür şekilde artıyor. Bunlar halkın iradesine yönelik saygısızlıktır. Bu konuda duyarlı olmalıyız." diye konuştu.

Önder, hayatını kaybeden Sanatçı Özkan Uğur'u da rahmetle anarak sevenlerine başsağlığı diledi.

Önder, daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun "Geleneksel Kırkpınar yağlı güreşleri", Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz "Muş'un sorunları", AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük ise "Srebrenitsa soykırımına" ilişkin gündem dışı konuştu.????

Sırrı Süreyya Önder, MFÖ grubunun kurucularından Özkan Uğur'un vefatına da değinerek kendisine kürsüden Cahit Sıtkı şiiri ile veda etti. Önder'in konuşması devam ederken CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın grup sıralarından kendisine seslenmesi üzerine, Sırrı Süreyya Önder, "Mahmut Bey dur hele daha Bismillah dedik" yanıtını verdi.