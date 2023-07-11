Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki kömür ocağında iş kazası meydana geldi. İşçi Süleyman Oruç, yer altında çalıştığı sırada vagona ait krikonun kopması sonucu sıkışarak ağır yaralandı. Oruç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 16:39, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 16:40
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ocaklı Mahallesi'ndeki kömür madeni işletmesinde çalışan işçi Süleyman Oruç (40), yer altında çalıştığı esnada vagona ait krikonun kopması sonucu sıkışarak ağır yaralandı.
Oruç, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oruç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.