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Eğitim-Bir-Sen: Yer değiştirme sürecinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır

Eğitim-Bir-Sen 2023 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri başvurusu için aranan üç yıllık çalışma süresinin hesabında 31 Aralık tarihinin esas alınması konusunda düzenleme yapılmasını talep etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 17:58, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 18:09
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Eğitim-Bir-Sen: Yer değiştirme sürecinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır

Eğitim-Bir-Sen'in konuya dair açıklaması:

"Personel Genel Müdürlüğü'nce 10 Temmuz 2023 tarihinde "2023 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" yayımlanmıştır. Söz konusu duyuru ekinde, yer değiştirme kılavuzunda, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri başvurusu için 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartı aranmaktadır. Ancak, çoğunlukla yaz tatili dönemlerinde, eğitim-öğretim yılına başlanmadan evvel gerçekleştirilen öğretmen ilk atama işlemlerinin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması başta olmak üzere, çeşitli nedenlerle 30 Eylül tarihinden sonra sonuçlandırılabildiği, çok sayıda öğretmenin atama kararnamelerinin bu tarihten sonra düzenlendiği ve fiilen görevlerine geç başlayabildikleri bilinmektedir.

Nitekim daha önceki yıllarda bu gerekçelerle, bakanlık tarafından yapılan il içi yer değişikliği işlemlerinde üç yıllık çalışma süresinin hesabında 31 Aralık tarihi esas alınmıştır.

Bu nedenle, bakanlık, 2023 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri başvurusu için aranan üç yıllık çalışma süresinin hesabında 31 Aralık tarihini esas almalıdır."

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