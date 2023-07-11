Bir bölümü çöken Arel Üniversitesi'nin yıkımı başladı

Yapılan incelemelerin ardından binanın güçlendirilmeye uygun olmadığı tespit edilerek, yıkımına karar verildi. Binadaki eşyaların çıkarılmasının ardından yıkım başladı.

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