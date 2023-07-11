İzmir'de taksiyle göçmen kaçakçılığına 1 tutuklama
İzmir'de polisin durdurduğu takside yabancı uyruklu 4 kaçak göçmen ile 2 Türk organizatör şüphelisi yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından taksi şoförü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken organizatör şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 19:34, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 19:35
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, dün Kuzey Ege Otoyolu'nda İ.S. yönetimindeki 35 T 5047 plakalı taksiye 'dur' ihtarında bulundu. Durdurulan araçtaki 4 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları şüphesiyle taksi şoför İ.S. ile yanındaki E.Ç. gözaltına alındı. Takside yapılan aramada 4 can yeleği, 4 şambrel ve 4 pompa ele geçirildi.
Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. tutuklandı, İ.S. ise konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaçak göçmenler de sağlık kontrollerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.